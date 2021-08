Gobernacion cruceña: Ante informe del GIEI, se desvirtúa la tesis del MAS sobre el golpe de Estado

Realidad. El secretario de Justicia afirma que a la población no se le puede mentir, porque lo ocurrido en los 21 días de movilización cívica le pertenece a la población, que recuperó la democracia a raíz del descontento social generado por el fraude electoral.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

Con respecto al informe del GIEI sobre los hechos de violencia en 2019, el secretario departamental de Justicia de la Gobernación, Efraín Suárez, aclaró que la tesis de golpe de Estado –propugnada por el Gobierno nacional- volvió a desvirtuarse.

Haciendo referencia al documento del organismo internacional, justificó que los hechos se iniciaron durante el gobierno de Evo Morales, de forma previa a su renuncia -ante la movilización cívica de los 21 días-, y luego de la misma, que generó un vacío de poder, que se llenó de forma constitucional con el gobierno transitorio de Jeanine Añez.

En relación a la violencia generada en los 21 días de movilización pacífica, el GIEI citó las tres muertes suscitadas en Montero, que deben investigarse y procesarse, al igual que las ocurridas en Senkata y Sacaba, en El Alto (La Paz) y Cochabamba, respectivamente.

De la misma manera, la autoridad departamental hizo hincapié a que dicho informe exige puntualmente que no se abuse de las detenciones preventivas durante la investigación, y que no se use a la justicia para generar una persecución política a los opositores al gobierno del MAS en el país.

“El presidente Luis Arce y su gobierno deben entender que es inútil seguir intentando imponer la narrativa del golpe (de Estado), y es inútil hacerlo porque es evidente que no existió un golpe; es evidente que todo el malestar social se generó a partir del fraude (electoral) ocurrido durante las elecciones generales de 2019”, subrayó Suárez.

Ante ello, afirmó que a la población no se le puede mentir porque lo ocurrido en los 21 días de movilización cívica le pertenece a la población, que recuperó la democracia.