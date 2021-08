Gobierno: El retiro de las AFP no afectará el sistema de pensiones

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El Gobierno aseguró ayer que el retiro de aportes de las AFP no afectará la sostenibilidad del Sistema Integrado de Pensiones (SIP), ya que se utilizarán recursos de liquidez para financiar las devoluciones.

“La devolución de aportes no comprometerá los recursos de los trabajadores, ni afectará la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, ya que no se pone en riesgo los fondos administrados por las AFP”, señaló el Ministerio de Economía en un comunicado.

La cartera del Estado agregó que el proyecto normativo, actualmente en la Cámara de Diputados, señala como fuentes de financiamiento la disponibilidad acumulada (liquidez) que mantienen las AFP, los vencimientos de la cartera de inversiones y la recaudación mensual del SIP.

Asimismo, de acuerdo con la información, el ministerio realizó un análisis técnico y legal sobre la devolución de aportes, el cual permitió garantizar un equilibrio financiero entre esta medida y las prestaciones en curso de pago (pensión de vejez, pensión solidaria de vejez y pensiones por muerte e invalidez), a objeto de no afectar el derecho adquirido de los asegurados que vienen percibiendo un ingreso del SIP.

“No se va a afectar a las prestaciones de quienes ya se jubilaron ni el rendimiento de quienes están aportando aún, los recursos que se utilizarán. No se busca causar un desequilibrio en las inversiones de las AFP”, agregó la directora de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), Patricia Mirabal.

“Última opción”

La directora de la APS también indicó que las personas interesadas en acceder a la devolución parcial de sus aportes deben considerar que al hacer esto podrían estar poniendo en riesgo su jubilación, por lo que pidió que éstas consideren el retiro de sus ahorros previsionales como la “última opción”.

“Es evidente que las personas que en este momento están decidiendo o han decidido optar por el retiro del 15% serán aquellas que en este momento no tienen ingresos, pero también es importante considerar que este es un periodo que va a pasar. Es importante decirle a las personas que prevean, que no piensen que esta es la única alternativa porque, en un futuro, cuando esa persona vaya a solicitar sus prestaciones con probabilidad no va a cumplir con los requisitos para tener una pensión o una prestación de vejez”.

Mirabal agregó que las personas que no puedan cumplir con los requisitos para acceder a una jubilación, además perderán otras prestaciones como el seguro de salud a corto plazo.

“Esto es importante porque cuando sean mayores tendrán mayores problemas de salud”, agregó.

Proyecto de ley