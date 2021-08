Gobierno no recibirá más J&J y asegura que en septiembre tendrá dosis para el 100% vacunable

Fuente: paginasiete.bo

El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, descartó la posibilidad de que lleguen nuevos lotes de vacunas del laboratorio norteamericano Johnson & Johnson (J&J), debido a que hasta inicios del siguiente mes llegarán vacunas para el 100% de la población apta para ser inmunizada.

“De momento no tenemos previsto (recibir) más lotes de Janssen, de J&J (porque) ya tenemos asegurado el 100% de las vacunas que requerimos al menos este año para toda la población vacunable. Hasta inicios de septiembre vamos a recibir las vacunas pawra llegar al 100%. No vemos, no existe la necesidad de adquirir las vacunas de J&J”, dijo Blanco a ATB.

En esa línea, el viceministro agregó que hasta el momento fueron recibidas 1.008.000 dosis del laboratorio estadounidense; las mismas llegaron como parte de una donación del mecanismo Covax, de la OMS.

Por otro lado, aseguró que de las seis millones de vacunas chinas Sinopharm licitadas a finales de junio, hasta el momento llegaron 2,7 millones de dosis, y que el remanente de 3,3 millones de viales debe llegar hasta inicios de septiembre.

“Ya nos llegó una cantidad importante, hemos recibido 2,7 millones del contrato de seis millones; todavía nos falta recibir 3,3 millones. Entonces estamos trabajando en el tema logístico, viendo la posibilidad de incluir más dosis en cada cajita que viene de las vacunas para utilizar menos vuelos porque al momento hemos enviado seis vuelos a China”, precisó el diplomático.

