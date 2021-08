Gobierno recomienda a Sedes de Oruro alistar logística ante la llegada de vacunas

Para evitar las largas filas y la espera para recibir las vacunas contra el Covid-19, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Reneé Castro, recomendó a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) alistar su logística y cronograma para la vacunación masiva de la población.

Fuente: https://lapatria.bo

Castro, durante su visita a la Capital del Folklore de Bolivia, informó que ante la próxima llegada de un nuevo lote de vacunas Sputnik-V, se comunicará oportunamente a los Sedes para que organicen su planificación y distribución de los inmunizantes por los departamentos.

“Hemos recomendado que vayan alistando su logística, sus cronogramas, que vayan gestando toda la micro planificación para que no tengamos a la gente esperando en las calles, que no nos pase lo que nos ha pasado antes, esos errores no se pueden tolerar porque eso representa que tenemos gente parada y esperando lo cual no debería ocurrir”, manifestó Castro.

Asimismo, la autoridad gubernamental recalcó que es una atribución y obligación de los Gobiernos subnacionales la coordinación interna en cada departamento y municipio, para que las vacunas vayan llegando de manera organizada y eficaz a la población.

Por otro lado, Castro anticipó la llegada de nuevo lote de segundas dosis de la vacuna Sputnik- V para este fin de semana, con lo cual se estaría terminando de vacunar a la población que recibió su primera dosis en mayo.

“Luego vamos a tener otro lote meses más adelante para poder ir trabajando en la distribución la llegada de las segundas dosis y que estas vayan siendo distribuidas”, dijo.

Vacunación

Según Castro, a la fecha, el país recibió 8.9 millones de dosis de vacunas de las cuales 5.4 millones corresponden a primeras dosis y de ese total Santa Cruz recibió 1.591.879, La Paz 1.801.000, Cochabamba 861.954, Chuquisaca 408.810, Tarija 392.526, Oruro 379.991, Potosí 330.187, Beni 285.824 y Pando 104.235.

A la fecha, se tiene solo un avance de 56.4% de la aplicación de estas primeras dosis en el país, siendo La Paz el departamento con más porcentaje de vacunados con 66%, Cochabamba 64%, Santa Cruz 59%, Tarija 54%, Potosí 47%, Chuquisaca 44%, Oruro 41%, Pando 41% y Beni 40%.