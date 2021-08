Hércules y Rayo, los cómplices del contrabando en Guayaramerín

Todo comienza en lado brasileño es donde se realiza la carga a las barcazas a orillas del río Mamoré, un tobogán artesanal facilita el trabajo a los «peque pequeros» o estibadores.

(Urgente.bo/ Christian Rojas enviado especial).-

Hércules y Rayo son los nombres de dos de las muchas canoas, que cruzan todos los días el río Mamoré y cargan una serie de productos con contrabando que pasan de Guajará-Mirim, Brasil a Guayaramerín, Bolivia.

Conocidas como «peque peque», esas barcazas que tienen un costo de fabricación de entre $us 500 y $us 1.000 y transportan hasta 5.000 kilos, se convierten en cómplices de un delito internacional. En el día, el trabajo «hormiga» es intenso y la presencia del Estado es mínima, no hay un control aduanero, y si bien, hay militares, eso no es suficiente para frenar lo ilegal.

¿Cómo operan? Todo comienza en lado brasileño es donde se realiza la carga a las barcazas a orillas del río Mamoré, un tobogán artesanal facilita el trabajo a los «peque pequeros» o estibadores.

Paquetes de cerveza, arroz, azúcar, aceite e incluso frutas cómo sandías, es lo que se desliza hacia el bote, que en menos de 10 minutos está en territorio boliviano.

Según Dabeiba Becerra, presidenta de la Asociación 18 de Noviembre, se cobra Bs 1 por el transporte de cada caja de cerveza o producto, y de ese monto, se le paga al estibador 0,60 centavos por subirla a un camión. La ganancia es de 0,40 centavos.

“Cinco son los chicos que trabajan por camión», precisó la dirigente en declaraciones al portal informativo Urgente.bo. Cruzar la carga del Brasil a Bolivia o viceversa cuesta entre Bs 15 y Bs 20.

En un día de trabajo, el dueño de un «peque peque» gana entre Bs 60 y Bs 70. En una semana hace entre Bs 300 y Bs 350.

Ezequiel Bayuno, uno de los estibadores lamenta que varias familias en Guayararin tengan que darse modos de ganarse la vida con el paso de mercancías ilícitas, pues en Bolivia dice, no hay trabajo.

“Estamos bastante abandonados por el Estado boliviano, si tan solo pusieran empresas y generarán empleo, otra sería la historia. Nosotros no haríamos esto», indicó.

Precios

Si bien en los mercados de Guayaramerín y Riberalta hay productos bolivianos, los pobladores prefieren comprar los que se importa del Brasil, el kilo del pollo brasileño tiene un precio de Bs 14, mientras el nacional cuesta entre Bs 16 y Bs 18, la diferencia es de Bs 4 a Bs 6.

“No llega pollo boliviano a Guayará, pero si llega, cuesta caro. Llega a costar Bs 60 el entero. Todo casi lo que se consume es brasileño”, aseguró Mayra Borda vendedora.

El paquete 12 cervezas de marca Skoll Pilsen de 219 ml cuesta en Bs 40 en el lado brasileño y Bs 55 en el lado boliviano. La cerveza nacional como ser la Paceña tiene un costo más alto y la lata cuesta Bs 10.

El 90% de los productos que pasan a lado boliviano son llevados a los municipios como Riberalta, San Joaquín, Santa Ana de Yacuma, Reyes y Trinidad.

La libra de arroz de marca Brillante brasileño uno la encuentra en los mercados en Bs 7, mientras que el boliviano cuesta entre Bs 12 y Bs 14. Los electrodomésticos son también cotizados, cuesta más barato comprarlos en el Brasil que en Bolivia.

Contrabando delivery

El pedir productos a través de las plataformas digitales se ha vuelto en la nueva modalidad de introducir productos de contrabando, los comerciantes brasileños ponen a disposición sus catálogos a los clientes bolivianos para hacer sus pedidos, explica Ylonka Saucedo, presidenta del Concejo Municipal de Guayaramerín.

“La gente encarga de todo al lado brasileño, encarga incluso tortas, zapatos. Las barcazas cruzan la mercadería y lo recogen en el puerto Capitanía”, añade la autoridad edil.

El pago y la entrega de los productos se los hace a través de los estibadores o “peque pequeros”.