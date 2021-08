Hija de Jeanine Añez: «Está dopada y sedada, mi madre no se acuerda lo que pasó»

Fuente: Unitel

Carolina Ribera se refirió al estado de salud de la exmandataria, Jeanine Añez, quien está con atención médica en el penal de Miraflores luego de que se hubiera autolesionado el pasado sábado.

«Está muy delicada, totalmente dopada y sedada, mi madre no se acuerda lo que pasó«, dijo la joven que asegura su progenitora sufre de una «depresión severa» y necesita estar acompañada de su familia.

«No solo está mal de salud, sino que ha recibido una tortura sicológica, emocional por parte de Régimen Penitenciario», aseguró en entrevista con La Revista de Unitel.

Carolina confirmó que ahora se está permitiendo que un familiar acompañe al interior del penal a la exmandataria, pero que tuvo que pasar este hecho, «que ellos provocaron», para que se reciba la autorización.

«Hasta ahora me dan un informe médico, su historial clínico, no me informan nada. No dejan que personas de la oposición la vean (…) no sé qué tipo de medicamentos (le han dado), ni qué tratamiento le están haciendo. Ella (Jeanine Añez) ya tiene comprometido también el corazón», dijo Ribera.

Jeanine Añez está estable y está siendo atendida de acuerdo a recomendación médica, señaló Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario quien remarcó que «su salud está garantizada» luego de conocerse que el pasado sábado se hubiera autolesionado.