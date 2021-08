Informe de YPFB revela que la Petroquímica no tiene avances

La Planta de Propileno y Polipropileno es un proyecto que se promete desde la campaña electoral de 2014. Se desconoce el estado de los 1.800 millones de dólares del crédito del Banco Central de Bolivia.

El proyecto de la Planta de Propileno y Polipropileno, prometida por el Gobierno para la región del Gran Chaco desde el 2014 con una inversión de 1.800 millones de dólares, no registra avances, según el informe que remitió el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, en respuesta a la Petición de Informe Escrito (PIE) que realizó la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Mariela Baldivieso.

Informe

En mayo, Baldivieso envió una Petición de Informe Escrito (PIE) a Molina para conocer el estado de este proyecto que fue prometido por el exmandatario, Evo Morales en 2014, luego en la campaña electoral de 2019 y en la campaña 2020 del actual presidente, Luis Arce Catacora.

Sin embargo, fueron más las dudas que respuestas concretas las que obtuvo Baldivieso en el documento enviado por Molina, por lo que no descartó volver a enviar otro PIE solicitando que se amplíe la información solicitada sobre el proyecto.

“Tenemos las respuestas a la petición de informe y las respuestas tomaron su tiempo, pero coordinaremos con autoridades de Tarija para analizar si se realizará una nueva petición para ampliar la información sobre el proyecto”, dijo Baldivieso.

Una de las respuestas en dicho PIE, indica que “la Gerencia de Ingeniería, Proyectos e Infraestructura dependiente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos(YPFB) informa que el Proyecto de la Planta de Propileno y Polipropileno se encuentra inscrito en el Sistema de Información sobre Inversiones (SISIN) con el siguiente avance: Conclusión del paquete de diseños básicos, estudios de levantamiento topográfico y geodésico a detalle, ingeniería de acueducto y subsistemas e Ingeniería, Procura, y Construcción de ductos de interconexión para las Plantas de Propileno-Polipropileno”.

Respecto a la solicitud sobre el destino de los recursos económicos que fueron entregados por el Banco Central de Bolivia (BCB) como crédito a favor de YPFB, 1.800 millones de dólares en total, el informe indica que la Gerencia de Ingeniería, Proyectos e Infraestructura dependiente de la estatal petrolera “no cuenta en su base de datos con el registro del monto indicado en la presente pregunta”.

Las respuestas dejaron “más dudas” que información concreta, retiró la diputada Baldivieso, quien convocará a las instituciones de Tarija para coordinar otra petición de informe.

Para conocer más sobre este proyecto y las acciones que tomará el Comité Cívico de Tarija, su presidente, Adrián Ávila, expuso que este lunes se prevé plantear en el directorio la temática para profundizar la información y tomar una posición al respecto.

El País también solicitó información al Ministerio de Hidrocarburos sobre el futuro de este proyecto, que vendría a complementar la Planta Separadora de Líquidos que se ubica en Yacuiba, sin embargo, pese a la insistencia a la Unidad de Comunicación de esa cartera de Estado, no hubo respuesta. Porque “de momento se están priorizando otros temas”, indicaron.

Senador: La Petroquímica no es viable y fue politizada

Para Javier Martínez, senador por la primera sección del Gran Chaco e ingeniero industrial, este proyecto que no tiene “factibilidad financiera”, no es sostenible, está sobredimensionada y existen otros elementos por los cuales no debería ejecutarse, además fue utilizado como una “bandera electoral”.

“Se licitó dos veces este proyecto y si ya tenemos una Planta Separadora de Líquidos que funciona en un 10 a 20 por ciento, cómo pondrán una planta de etano si va a tener muy poca producción”, indicó.

Martínez explicó que la ejecución de la Petroquímica significaría una “pérdida de dinero” y tal vez podría optarse por una planta pequeña, pero con base a lo que actualmente trabaja la Planta Separadora de Líquidos. Lamentó que el tema de hidrocarburos y este proyecto, haya sido utilizado políticamente.

“El pozo más profundo es el Boyuy X2 y no encontraron ni medio metro cúbico de gas cuando dijeron que había un mar de gas. Muchas veces el Gobierno del Movimiento Al Socialismo ha utilizado el desconocimiento de la gente en el tema de hidrocarburos, YPFB nunca ha sido transparente en sus actos, nosotros hemos solicitado información y recién nos responden”, dijo.