Jhonny Llally: «Una cosa es ser dirigente cívico y otra ser autoridad»

Fuente: paginasiete.bo

Yolanda Mamani C. / La Paz

Fue presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y en 2015 lideró una protesta que paralizó la región potosina por más de un mes con un amplio pliego de peticiones al gobierno de Evo Morales. Es Jhonny Llally Huata que hace tres meses es alcalde de la Villa Imperial. El excívico rememora los últimos años de dirigente cívico, pero reconoce que ahora es mayor su responsabilidad porque debe responder como autoridad electa.

Es la segunda vez en un mes que llega a La Paz. La primera fue a invitación del alcalde Iván Arias para las fiestas julias y la más reciente para participar en la reunión de la Asociación de Municipalidades de Bolivia. En 2015, con Marco Pumari, paralizó también La Paz con los pliegos regionales y ahora considera que una cosa es ser dirigente cívico y otra es ser autoridad electa, porque ahora le toca conversar con el Gobierno.

El alcalde Llally accedió a hablar con Página Siete; sin embargo, puso una condición. La entrevista debía iniciarse en su idioma materno, el quechua. “¿Parlarisun manchu (podemos hablar) don Jhonny?, preguntó la periodista a Llally quien esbozó una sonrisa y luego respondió: “Parlaricuna ah (hablaremos pues)”. Así rompió el hielo antes de contestar a las preguntas.

El burgomaestre potosino destacó el anuncio del presidente Luis Arce sobre la dotación de vacunas y pruebas -para detectar la covid- directamente a los municipios; no obstante, también habló de la falta de recursos para enfrentar la pandemia.

Usted fue presidente de Comcipo y lideró un paro cívico de más de un mes en 2015. Ahora que es Alcalde, ¿cuál es su relación con el Gobierno nacional?

Bueno, en su momento fuimos dirigentes cívicos, siempre contestatarios; hoy por hoy ya somos autoridades y una autoridad siempre debe trabajar con todas sus organizaciones sociales y escuchando a la población. Nosotros tenemos que trabajar, hemos hecho un juramento por el bien del municipio, por el bien de su ciudad y toda autoridad tiene que escuchar a cada municipio, a cada autoridad, de lo contrario no sirve si sólo escucha tomando en cuenta al partido político. Toda autoridad está en la obligación de trabajar por el bienestar de la población; por lo tanto, el Gobierno nacional, departamental y municipal, tienen que escuchar esas demandas. Una cosa es ser dirigente cívico y otra distinta ser autoridad electa, porque ahora nos toca hablar con el Gobierno.

¿El municipio de Potosí tiene los suficientes recursos para enfrentar la pandemia y una posible cuarta ola?

Yo creo que no. No solamente Potosí, sino todos los municipios estamos en esta situación conflictiva. Necesitamos recursos, porque cada municipio no ha recolectado (recursos por) el tema de los patentes; asimismo en el tema de regalías tampoco, por el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) y lo mismo así como con los recursos del TGN (Tesoro General de la Nación). Los ingresos han bajado en cada municipio y por lo tanto no tenemos los recursos necesarios. Por eso no estamos en la capacidad de manejar de forma adecuada y comprar los insumos necesarios para afrontar la covid.

El presidente Luis Arce informó que ahora las vacunas se entregan directamente a los municipios. ¿Qué opina al respecto?

Ha sido claro y preciso el Gobierno nacional. Seguramente nos van a dar las vacunas correspondientes y nosotros nos vamos a hacer cargo para poder realizar el trabajo correspondiente en cada municipio. Seguramente en esto nos vamos a organizar, pero hay que recordar que nosotros como municipio estamos coadyuvando al Sedes (Servicio Departamental de Salud) en el tema de las vacunas y lo vamos a seguir haciendo. Agradecidos con la Facultad de Medicina (de la Universidad Tomás Frías) que tiene Potosí, que nos permite llegar a todos los distritos de nuestro territorio.

¿Cómo marcha la campaña de vacunación en Potosí?

Marcha muy bien la campaña de vacunación que realizamos con distintas instituciones como organizaciones sociales y los gobiernos departamental y municipal. Estamos coordinando con todos de forma adecuada y ojalá se logre el objetivo trazado que es vacunar a toda la población.

¿Potosí está preparado para las clases escolares presenciales o semipresenciales?

No voy a negar que el aprendizaje para nuestros niños y jóvenes escolares en la modalidad presencial es mejor; sin embargo, en este momento como todas las otras regiones no estamos en las condiciones de volver a esa modalidad. Uno, porque nosotros tenemos que garantizar el tema de las medidas de bioseguridad en las escuelas; eso significa: dotar alcohol en gel, barbijos y todos los insumos que se necesitan para el retorno a clases. Dos, porque muchos padres de familia en mi municipio rechazaron esto y llegaron a decir incluso que no iban a garantizar (que sus hijos vayan al colegio) y que mil veces preferían que sus hijos se aplacen a que enfermen. Tres, todos los jóvenes, señoritas y niños aún no están siendo vacunados en Potosí.

Por esas razones, todavía no estamos en la capacidad de retornar a las clases presenciales en el municipio de Potosí.

¿Cuál es su postura sobre el conflicto entre Oruro y Potosí por el Salar de Uyuni?

Como en todo lugar existen construcciones ilegales y clandestinas y lo que nosotros hacemos es demoler como sucede también en La Paz. Pienso que se debe respetar el tema limítrofe; en este caso el departamento de Oruro tiene que saber respetar, no solamente avasallar por ciertas influencias que tiene en tiendas políticas. El Viceministerio de Autonomías tiene que cumplir su labor y hacer conocer cuántos kilómetros cuadrados pertenecen a Oruro y cuántos al departamento de Potosí. El tema limítrofe es muy importante y las autoridades nacionales están en la obligación de hacer respetar a cada región.

¿Cuáles son los principales desafíos que tiene como Alcalde municipal de Potosí?

El tema de salud y educación.

¿Tienen los suficientes recursos para atender ambos?

No, no tenemos lo suficiente por todo lo que mencioné hace instantes, como la reducción en las regalías, ingresos propios. No tenemos los recursos necesarios, pero sí tenemos que afrontar el desafío de cómo generar esos recursos. En el gobierno municipal estamos trabajando en una política para poder generar esos recursos que son tan importantes, ver cómo podemos lograr esos ingresos a nuestro municipio para el beneficio de los ciudadanos potosinos.

HOJA DE VIDA