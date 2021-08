Juez ordena a Soto no tener contacto con miembros de la RJC

Fuente: lostiempos.com

La activista de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Milena Soto deberá cumplir una detención domiciliaria en Cochabamba como medida cautelar y con la obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca.

Fue imputada por ser parte de los disturbios en Sucre en octubre pasado, aunque ella niega que estuviera en la capital.

Ésa fue la determinación que asumió ayer el juez de la causa Lázaro Rocha, del Juzgado 4 de Instrucción en lo Penal de la Capital, en una audiencia de medidas cautelares que comenzó cerca de las 13:00 y concluyó minutos después de las 17:00.

A parte de la obligación que tendrá de presentarse cada 15 días, el juez también le ha prohibido reunirse con activistas de la RJC, que en octubre de 2020 protagonizaron una marcha de protesta y a raíz de esa acción, el Ministerio Público la imputó por organización criminal y otros delitos.

“Tengo que someterme a un arraigo, tengo detención domiciliaria sin custodio y con permiso para trabajar”, indicó Soto a los medios que la esperaban tras la audiencia.

Antecedentes

Soto fue aprehendida y trasladada a Sucre el pasado martes por los delitos de organización criminal, fabricación ilícita, y tenencia, porte y portación ilícita, además de daño calificado.

Con ella, son tres los miembros de la RJC imputados por destrozos en la Fiscalía General del Estado, durante una protesta en octubre de 2020, en la que se exigía la renuncia de Juan Lanchipa.

Yassir Molina y Tonchi Bascopé son los otros dos acusados, que actualmente se encuentran con detención preventiva.

Una semana atrás, Soto denunció un presunto intento de secuestro en el que fue golpeada y arrastrada. Entonces, afirmó que no estuvo en Sucre en las fechas señaladas.

“Me acusan de haber ido a Sucre, pues ¡yo no he ido a Sucre! (…) No he hecho nada”, sostuvo.