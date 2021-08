Karen Longaric confirma que abrieron un proceso en su contra y ella acusa al MAS

Fuente: El Deber

Desde su residencia en Chile, la excanciller Karen Longaric, confirmó que la Fiscalía de La Paz abrió un proceso en su contra, la citación fue pegada en la puerta de su domicilio en La Paz. La exautoridad se declaró sorprendida porque cuando declaró en junio de este año, no le notificaron que hubiera una denuncia penal en su contra y cree que se trata de una persecución política.

“Tengo la impresión que luego de que hube publicado un comentario sobre el informe de la OEA en las redes sociales, inmediatamente se activó esa notificación. No sé de qué ni por qué se me acusa, la notificación refiere incumplimiento de deberes”, dijo la exautoridad a través de un mensaje.

El denunciante es un funcionario de la Cancillería, Juan Pinilla Tellería, quien la acusa de incumplimiento de deberes, porque supuestamente Longaric no ejecutó un presupuesto durante la pandemia para apoyar a ciudadanos bolivianos en el exterior.

La abogada de la exautoridad, Audalia Zurita, también se declaró extrañada por la información y dijo que esta noche tomará contacto con Longaric para conocer este nuevo caso, aunque reiteró que la misma continua en Chile por razones académicas.

La convocatoria del Ministerio Público se conoce 24 horas después que la exministra publicara su respaldo al informe de la OEA sobre las elecciones de 2019 y ella cree que fue por eso que el Gobierno intenta intimidarla.

“El informe de la @OEA_oficial sobre el fraude electoral no es injerencia. Es resultado de un acuerdo internacional entre Bolivia y la OEA que debe cumplirse de buena fe. Injerencia es que gobiernos foráneos se inmiscuyan en nuestras elecciones y determinen la política boliviana” publicó la exautoridad en su cuenta, @KarenLongaric.

La publicación le valió duras respuestas desde internautas identificados con el Gobierno, quienes lanzaron calificativos sobre Longaric y a quien advirtieron que podía ser procesada a su retorno a Bolivia.

La exministra de Relaciones Exteriores vinculó este nuevo caso a la decisión del MAS de no perdonarle de haber desideologizado el servicio exterior. “El MAS no me perdona que hubiese implementado una política exterior desideologizada y en apego estricto al interés de Bolivia y que hubiese institucionalizado el servicio exterior diplomático como se da en cualquier país serio”, afirmó.

Aseguró que su trabajo en la Cancillería fue transparente y que trabajó con el único interés de servir a Bolivia “en circunstancias tremendamente difíciles”. Por esa razón calificó el nuevo proceso como una represalia y persecución política desde el Gobierno.