La Paz y seis municipios están cerca de la inmunidad colectiva

Luis Escobar / La Paz

La Paz, Tarija, Cobija, Cercado (Cochabamba) y otros dos municipios están a un paso de alcanzar la inmunidad colectiva. Sin embargo, las autoridades locales y expertos advierten una ralentización del proceso de inmunización a las personas mayores de 18 años en las regiones.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz reportó que en la sede de Gobierno se vacunaron 423.688 personas con la primera dosis y otras 29.039 con la unidosis Johnson & Johnson. En total suman 452.727 personas inmunizadas en la urbe y representan el 70,4% de las personas mayores de 18 años.

Pero, el municipio de La Paz atraviesa un problema. En El Alto se inmunizaron 196.413 ciudadanos, es decir un 28%. Por esa situación, las autoridades indicaron que no se podría hablar de una inmunidad comunitaria porque ambas urbes están conectadas entre sí.

Mayber Aparicio, nuevo director del Sedes, advirtió que la inmunidad colectiva se alcanza cuando la vacunación llega al 65% o al 70% de una población en general y no en sitios específicos. Como departamento, el nivel de inmunidad alcanza a un 35%.

El alcalde paceño Iván Arias adelantó que a partir de la próxima semana “se iniciará la vacunación móvil”. La declaración la realizó antes de ingresar a la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz, que se realizó ayer en la tarde.

El segundo municipio en casi alcanzar la meta es Cercado, capital de Cochabamba. Esta ciudad ya está al borde del 70% de la población inmunizada. De acuerdo con datos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), dependiente del Sedes, el objetivo es vacunar a 434.292 personas en este municipio metropolitano y ya alcanzaron a 298.411.

El tercer municipio en el país que tiene un buen avance de inmunización es Cobija (Pando) que llegó al 62%.

El director del Sedes pandino, Danny Hugo Mendoza, informó que la vacunación “no llegó” al 50% en todo el departamento. “En el municipio de Cobija se quedó en un 62%. Si bien avanzamos, en su mayoría fue con la aplicación de la segunda dosis. En este momento buscamos ampliar la inmunización para la primera dosis a la población en general. Lamentablemente, la vacunación se estancó y no hemos avanzado más. Para tomar nuevas determinaciones deberíamos estar en un 75%”, dijo Mendoza a Página Siete.

El cuarto municipio en estar cerca de la inmunidad comunitaria es Tarija. El Sedes de esta región reportó que la capital del departamento llegó al 58% en la aplicación de la primera dosis.

“Tenemos el objetivo de alcanzar a 388.223 personas (en toda la región). En primera dosis llegamos al 53,44% y en segunda y dosis única 30,71%. Eso quiere decir que la vacuna J&J se suma porque es el momento en que se completa el esquema”, aseguró el director del Sedes, Álvaro Justiniano.

En Santa Cruz, los municipios de Carmen Rivero Tórrez, Puerto Quijarro y San Matías tienen altos porcentajes. Con estas poblaciones suman siete. La primera tiene una población mayor de 18 años de 4.268 y de ellos, un 63% ya recibieron la primera dosis. Un 60% de las personas ya tienen la segunda y ya se encuentran con el esquema completo según el Sedes.

Puerto Quijarro tiene un avance del 70% de personas con primera dosis y un 58,14% con la segunda. Finalmente, en San Matías, el 67% de su población ya recibió el primer componente y un 57% la segunda dosis de la vacuna.

Andrés Uzín, especialista en políticas y gestión pública, explicó que si el país llega a un 80% de personas que tengan la vacuna, se podrá cortar el círculo de la transmisión del virus y, de esta forma, evitar que puedan producirse nuevas variantes más letales como sucedió hasta el momento.

“Si no alcanzamos niveles óptimos, habrá grupos como el de los niños que no tendrán una barrera de protección. Si una gran proporción de la población no se vacuna, podría tomarse como un atentado a la salud pública”, aseguró Uzín, en una entrevista anterior.

Según el Ministerio de Salud, hasta la fecha se vacunaron 2,9 millones de personas y esta cifra equivale al 40% de la población mayor de 18 años del país.

Los antecedentes