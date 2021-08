Lima asegura que no hay pruebas ni evidencias contra Evo por vulneración de derechos

También, durante la entrevista, manifestó que la controversia con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre las elecciones de 2019, debe ser dirimida en que una instancia fuera del país y dijo que acudirán a la Corte Penal Internacional.

«Yo no creo que exista alguna responsabilidad en los casos que ellos argumentan del expresidente Evo Morales, eso lo debo decir enfáticamente. Lo he analizado y revisado y no veo ni pruebas ni evidencias. Si las hubiera como en el caso de la Añez, en la que, como ministro de Justicia, habría presentado la querella. Si ellos la ven tienen que probarla primero en Bolivia y luego buscar en la esfera internacional», afirmó Lima, respecto al anuncio de un proceso por parte del Conade y las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC)

Los partidos de oposición basan sus acusaciones en las observaciones del informe GIEI, que identifica vulneraciones a los derechos en los hechos de Montero y las Caravanas del Sur. Para Lima, se debe precisar y detalló que el informe señala enfrentamientos entre civiles en Montero, donde hay procesos contra Facundo Morales y otras personas, pero que no habla de una intervención del Gobierno.

«Entre el 6 de septiembre y 10 de noviembre, Evo Morales era presidente, pero yo no recuerdo que el presidente ni su gabinete haya aprobado un decreto de la muerte, como el 4078 que emite Añez y su gabinete… El GIEI dice que no se hizo una investigación adecuada, no se plantea una intervención de la autoridad ejecutiva. En las Caravanas del Sur, estoy de acuerdo en que debemos revisar integralmente, se señala como responsable al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, pero no una responsabilidad del Gobierno nacional”, dijo.

Respecto al anuncio del secretario general de la OEA de acudir a la Corte Penal Internacional en base a las constataciones del informe del GIEI, Lima indicó que primero se deben agotar las instancias internas en Bolivia antes de llegar a esta instancia. «Se presentaron al menos tres denuncias ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Evo Morales, una por parte del ex procurador José María Cabrera; hicieron un viaje a Europa, se presentaron también de organizaciones, hay un procedimiento y un estatuto, el estatuto de Roma, que regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, este documento establece que debe agotarse la vía interna”, señaló.

Además, considera que no existen denuncias contra el expresidente Morales, si lo hubiera, correspondería un juicio de responsabilidades. «Lo queda claro es que no se agotó la vía interna en el país, en el caso del expresidente Evo Morales, no hay denuncia ante la Fiscalía con la proposición acusatoria, porque si se lo acusa por actos en su gestión tiene que ir a juicio de responsabilidades y no hay eso. No conozco esas denuncias y lo propio en su condición de expresidente, no veo acciones que se hayan presentado ante la vía ordinaria y estén en curso de tramitación”, argumentó.