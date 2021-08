Los talibanes advierten que «habrá consecuencias» si Biden retrasa la evacuación

Los talibanes no extenderán el plazo para que las fuerzas occidentales se vayan, según informa Reuters. La fecha acordada con Estados Unidos es el próximo 31 de agosto, un plazo insuficiente para evacuar a todos los colaboradores y sus familias, que han tenido grande problemas para acceder a las pistas de aterrizaje.

En una entrevista en Sky News, Suhail Shaheen, portavoz de los talibanes ha advertido que «habrá consecuencias», si no se cumple el acuerdo pactado con Estados Unidos. «Es una línea roja», afirmó Suhail Shaheen. «El presidente Biden anunció que el 31 de agosto retirarían todas sus fuerzas militares. Si no lo hacen, significa que están extendiendo la ocupación mientras no hay necesidad de eso «.

Suhail Shaheen, portavoz de los talibanes

«Si Estados Unidos o Reino Unido quieren más tiempo para continuar con la evacuación, la respuesta es no, o habrá consecuencias»

Dos fuentes del grupo islamista explicaron a la agencia que ningún gobierno o alto cargo occidental se ha puesto en contacto con los talibanes para extender el plazo. La presión por aplazar la fecha está secundada por varios países de la OTAN que ven imposible terminar la misión de evacuación en tan solo dos semanas.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha pedido directamente a Joe Biden que el ejército estadounidense asegure durante más días el perímetro del aeropuerto de Kabul. Además, ha convocado a sus socios del G-7 en una reunión de urgencia para coordinar su actuación en Afganistán, aunque aún no se ha confirmado que vaya a suceder.

Por su parte, Biden se ciñe al acuerdo actual y espera que «no sea necesaria» una ampliación del plazo. Pero la situación en el aeropuerto de Kabul sigue siendo delicada, con grandes aglomeraciones de gente que intenta desesperada conseguir acceder a uno de los aviones extranjeros.

Entrevista en Sky News

Shaheen afirma que los afganos que dejan el país se van por «motivos económicos» y «no porque tenga miedo»

Los talibanes han quitado importancia al éxodo masivo de afganos que tratan de salir por aire o por las fronteras terrestres con Irán y Pakistán. Según Shaheen, se trata de migrantes que huyen de la pobreza.

«Quieren residir en países occidentales. Es una especie de migración económica, ya que Afganistán es un país pobre y el 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Quieren irse para tener una vida próspera», afirmó en la cadena de noticias. «No se van porque estén asustados», añade.

De momento, los británicos han conseguido sacar del país a más de 5.700 personas, entre afganos y personal diplomático, en los últimos 10 días, 1.821 en las últimas 24 horas. Por otro lado, el general del ejército estadounidense Hank Taylor afirmó el sábado que el Pentágono que han evacuado a 17.000 personas a través del aeropuerto de Kabul desde el 15 de agosto.