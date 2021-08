Luisito Comunica visita Venezuela y se desmaya tras asedio de fans

Luisitio Comunica se desmayó durante su reciente visita a Venezuela y las circunstancias en que esto ha ocurrido son prueba del desafío que enfrentan los creadores de contenido ante la exigencia de sus audiencias fuera de la pantalla.

Es común la interacción de estos “influencers” en diversas activaciones con sus seguidores, de hecho se ha convertido en una práctica de promoción para muchos de ellos, basada en la cercanía con sus audiencias, sin embargo, esta muchas veces se sale de control y lejos de convertirse en una experiencia positiva, termina siendo un lamentable incidente.

El youtuber Luisito Comunica visitó Venezuela y como parte de su viaje decidió tomarse fotos con seguidores de su canal de Youtube, solo que como es común en este tipo de activaciones, el asedio por parte de sus fans se descontroló al grado de provocar el desmayo del famoso creador de contenidos.

Luisito se encontraba en el estado de Táchira y hasta este viernes se ha podido tener testigos del incidente que fue capturado por sus seguidores.

luisito comunica blink twice if you are kidnapped pic.twitter.com/VA2X5YhddD

— dani🤍 (@DaniellaRebo) August 20, 2021