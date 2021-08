Mesa denuncia que se ha vulnerado los derechos a la dignidad y salud de expresidenta Añez

El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, exigió públicamente que se termine con la vulneración de derechos a la dignidad y salud que, en su criterio, está sufriendo la expresidenta Jeanine Añez con su detención por el denominado caso “golpe de Estado”.

Mesa se pronunció después de que Añez, encarcelada cinco meses, fue llevada el miércoles a un chequeo médico a un hospital donde se le ratificó el diagnóstico de hipertensión y síndrome ansioso-depresivo. La defensa de la exmandataria denunció que no se hicieron todos los estudios que se debían realizar, mientras que Régimen Penitenciario pretende que las pruebas laboratoriales se tomen en la misma cárcel.

El expresidente sostuvo que Añez está detenida ilegalmente por un “golpe de Estado inexistente e inventado para blanquear el gigantesco fraude perpetrado por Evo Morales”, pero además es tratada como si fuera alguien condenado con sentencia ejecutoriada.

“Los derechos inalienables e imprescriptibles a garantizar su dignidad, proteger su salud (su evidente deterioro de salud es tratado de modo puramente formal, sin dar lugar a una hospitalización cuando menos preventiva), a no ser sometida a torturas ni tratos inhumanos, presumir su inocencia y guardar el respeto a su condición de mujer, ex mandataria y ex representante de su departamento, han sido vulnerados y no le asiste ninguna protección de quienes tienen mandato y compromiso de velar por su cumplimiento”, señaló Mesa mediante un texto publicado en su blog.

Advirtió que hoy, muchos que vitorearon a Añez, prefieren callar o apelar al expediente de “si te he visto, no me acuerdo”.

Mesa aclaró que critica la gestión de gobierno de Añez y los “gruesos errores que cometió”, además señaló que debe investigarse y juzgar las violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción, pero llamó a que se termine la violación que considera inadmisible de los derechos de las exmandataria.

“Como ciudadano, expresidente de Bolivia y Presidente de Comunidad Ciudadana, alzo la voz para exigir que se termine con esta violación inadmisible de los derechos de la ciudadana y Expresidenta Jeanine Áñez”, agrega el texto.

Lea también: Hija de Áñez denuncia que su madre no fue sometida a ningún estudio (Video)

Salud de Añez decae, sufre depresión, hipertensión y le duplican la medicación