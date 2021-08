Mi palabra sobre la situación de la expresidenta Jeanine Áñez

En tiempos políticos oscuros como los que vivimos, se impone una palabra de interpelación a los poderosos.

La expresidenta Jeanine Áñez está detenida ILEGALMENTE por un “golpe de Estado” inexistente e inventado para blanquear el gigantesco fraude perpetrado por Evo Morales. No solo fue víctima de un allanamiento violento de su casa y detenida sin ser escuchada, sino que es tratada sin consideración alguna. Todas sus peticiones jurídicas son rechazadas y, por si fuera poco, las referencias que hace el rodillo judicial-fiscal a su persona, son las que se le dan a alguien condenado con sentencia ejecutoriada.

Los derechos inalienables e imprescriptibles a garantizar su dignidad, proteger su salud (su evidente deterioro de salud es tratado de modo puramente formal, sin dar lugar a una hospitalización cuando menos preventiva), a no ser sometida a torturas ni tratos inhumanos, presumir su inocencia y guardar el respeto a su condición de mujer, exmandataria y ex representante de su departamento, han sido vulnerados y no le asiste ninguna protección de quienes tienen mandato y compromiso de velar por su cumplimiento.

Hoy, muchos de quienes la vitorearon y la ensalzaron sin límites cuando ocupó la presidencia prefieren callar o, peor, apelan al conocido expediente de “si te he visto, no me acuerdo”.

He criticado y critico su gestión de gobierno y los gruesos errores que cometió. Estoy convencido de que se deben investigar y juzgar violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción de su gestión y la gestión de cualquier persona que haya ocupado la presidencia antes o después de ella, con la misma diligencia y garantizando un sistema judicial probo, idóneo e independiente del poder político.

Como ciudadano, expresidente de Bolivia y Presidente de Comunidad Ciudadana, alzo la voz para exigir que se termine con esta violación inadmisible de los derechos de la ciudadana y expresidenta Jeanine Áñez.

Carlos de Mesa Gisbert

Ciudadano

Expresidente de Bolivia

Presidente de Comunidad Ciudadana

Fuente: carlosdmesa.com

