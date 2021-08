Opinión unánime sobre el informe de la ONU: “la próxima década es decisiva para mantener vivo el objetivo de 1,5ºC”

La ciencia ha hablado a través de último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), elaborado por expertos reunidos por la ONU, y su mensaje ha sido alarmante. Aumento de las temperaturas medias, fenómenos meteorológicos extremos o subida preocupante del nivel del mar y el responsable de todo somos nosotros. Los científicos no dudan de que las actividades humanas han calentado el planeta.

Las reacciones ante este informe no se han hecho esperar y de forma unánime organizaciones y grupos medioambientales exigen a los líderes mundiales “tomarse en serio el cambio climático” y actuar con rapidez para no llegar a un punto de no retorno.

«Todavía podemos mantenernos por debajo de 1,5º, pero no se conseguirá con medidas tardías y graduales. Los gobiernos deben comprometerse a tomar medidas más duras, ofrecer apoyo a los países más pobres y mejorar sus planes climáticos».

Laurence TubianaDirectora General de la Fundación Europea del Clima

El informe evalúa el riesgo que existe de que en las próximas décadas se supere el umbral que marca el peligroso aumento de temperaturas de 1,5 ºC, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París.

Muchas organizaciones lamentan que este objetivo no se está cumpliendo y que estamos muy lejos de alcanzarlo en los próximos años. “El Acuerdo de París estableció un marco claro para que los gobiernos aceleraran la acción: lamentablemente, muchos grandes contaminadores están ignorando un tratado que ayudaron a elaborar y están incumpliendo las promesas que hicieron en 2015. Todavía podemos mantenernos por debajo de 1,5º, pero no se conseguirá con medidas tardías y graduales. Los gobiernos deben comprometerse a tomar medidas más duras en la Asamblea General de la ONU, ofrecer apoyo a los países más pobres y mejorar sus planes climáticos”, asegura Laurence Tubiana, Directora General de la Fundación Europea del Clima.

«Depende de que las soluciones avancen exponencialmente más rápido que los impactos, y de que nos pongamos en camino de reducir a la mitad las emisiones globales para 2030».

Christiana FigueresSocia fundadora de Global Optimism

En la misma línea Christiana Figueres, Socia fundadora de Global Optimism y ex Secretaria Ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, asegura que “tenemos un plan: se llama Acuerdo de París. Todo lo que necesitamos para evitar los impactos exponenciales del cambio climático es factible. Pero depende de que las soluciones avancen exponencialmente más rápido que los impactos, y de que nos pongamos en camino de reducir a la mitad las emisiones globales para 2030. La COP26 será el momento de la verdad».

Alok Sharma, Presidente de la COP26, la 26a conferencia de les Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se celebrará este otoño en Glasgow, asegura que el mensaje a países, empresas, gobiernos y sociedad es claro: “La próxima década es decisiva, sigan la ciencia y asuman su responsabilidad para mantener vivo el objetivo de 1,5ºC”.

«La próxima década es decisiva, sigan la ciencia y asuman su responsabilidad para mantener vivo el objetivo de 1,5C».

Alok SharmaPresidente de la COP26

El gobierno español también ha respondido a este informe que les pone en el punto de mira para conseguir revertir una situación que puede llegar a ser catastrófica en un futuro próximo. Desde el Gobierno Español, Teresa Ribera, Vicepresidenta tercera del Gobierno de España, asegura que “este informe proporciona pruebas inequívocas de que debemos intensificar los esfuerzos de adaptación al cambio climático, incluso mediante el aumento de la financiación para aumentar la resiliencia. Y no podemos permitirnos retrasar la reducción real y rápida de las emisiones, no sólo con el largo horizonte de 2050, sino también para 2030″.

Los ecologistas exigen actuar rápido y más compromiso por parte de los gobiernos

Los diferentes grupos y organizaciones ecologista en España también han querido dar su opinión sobre el informe de la ONU. Todos ellos coinciden en dos aspectos: rapidez y compromiso.

“No cabe duda de la necesidad de actuar, no cabe duda de que hay que trabajar con absoluta celeridad. Pero activar la acción climática y actuar rápido ya no basta. La Ciencia nos ha dicho claramente que tenemos apenas nueve años para intentar evitar situaciones de no retorno. Solo tenemos una oportunidad y por eso hay que hacerlo, además de rápido, bien y en todos los frentes, entendiendo que la transición ecológica no se limita a cambiar combustibles fósiles por renovables, sino que tiene que suponer un profundo cambio de modelo. Necesitamos nada menos que una transformación total de la economía, el comercio, el consumo, la política y nuestro estilo de vida en la próxima década, empezando hoy mismo. Para tener calidad de vida, será preciso situar a las personas y a la naturaleza en el centro», señala Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

«Solo tenemos una oportunidad y por eso hay que hacerlo, además de rápido, bien y en todos los frentes, entendiendo que la transición ecológica no se limita a cambiar combustibles fósiles por renovables».

Asunción RuizDirectora ejecutiva de SEO/BirdLife

En la misma línea que SEO/BirdLife, Raquel Montón, responsable del área de Cambio Climático de Greenpeace España, ve necesaria una transformación global en muchos ámbitos. Una transformación que pasa por “políticas mucho más ambiciosas y abandonar las que son perniciosas o tramposas para reducir las emisiones de carbono lo más rápido posible, eliminar lo más rápidamente los combustibles fósiles, transformar nuestro sistema alimentario y financiar a los países más afectados por la crisis climática. La COP-26 es un momento crítico para que detengamos nuestra carrera en la autopista hacia el infierno climático”.

Desde WWF España, creen que es «crucial que los líderes lleguen a un acuerdo sobre una vía para la cooperación internacional y su implementación, que sea justa y equitativa para los países en desarrollo. No podemos permitirnos que el futuro de miles de millones de personas se vea secuestrado por un obstinado interés personal. Los líderes deben prestar atención a la ciencia porque se nos está acabando el tiempo», explica Enrique Segovia, director de conservación de WWF España.

«Los líderes deben prestar atención a la ciencia porque se nos está acabando el tiempo».

Enrique SegoviaDirector de conservación de WWF España

“Aún estamos a tiempo de echar el freno de mano. Si no actuamos, las consecuencias en España serán graves: temperaturas extremas, descenso de precipitaciones, mayor aridez, pérdida de nieve y subida media y máxima del nivel del mar”, alertan desde Verdes Equo. “Pedimos al Gobierno que escuche a la ciencia, y que actúe con valentía para aumentar su ambición climática ya, como le hemos reclamado en el Congreso. No hay excusas. En 2050 será tarde”, añaden.

«Este informe es una nueva llamada a reaccionar porque ya está empezando a ser demasiado tarde».

Ecologistas en acción

La ONG Oxfam exige una transición globa hacia las energías renovables y a un mayor compromiso por parte de los países ricos. “Los principales causantes del calentamiento global, es decir, los países ricos que han cosechado riquezas masivas quemando combustibles fósiles, deben de ser los primeros en reducir sus emisiones, más rápido y más a fondo. También deben pagar su deuda climática con los países en desarrollo mediante la ampliación de la financiación para ayudarlos a adaptarse a los efectos del cambio climático y la transición a energías limpias. El mundo tiene mucho que ganar en términos de seguridad humana, desarrollo, oportunidades y puestos de trabajo mediante la gestión de una economía global basada en las energías renovables, y mucho que perder si no se detienen las actuales inercias”, declara Nafkote Dabi, líder de política climática de

Para Ecologistas en Acción las conclusiones del IPCC son una enmienda a la totalidad a la inacción climática internacional y a un sistema económico productivista depredador de la vida. Este informe es una nueva llamada a reaccionar porque “ya está empezando a ser demasiado tarde”, lo que refuerza el compromiso de la organización a seguir “en las calles, en los despachos y en los tribunales junto a todas las organizaciones, colectivos y personas que siguen en pie por un futuro frente a la emergencia climática”.