Oriente Petrolero no pagó y hay malestar en los jugadores

Hay malestar entre los jugadores de Oriente Petrolero, debido a que no cobraron el sueldo de junio. La dirigencia del club se había comprometido a pagar este último martes, pero no apareció el dinero.

“Los dirigentes pusieron la fecha de pago, no fuimos nosotros y resulta que ahora nadie nos da ninguna explicación, porque no nos contestan el teléfono”, se quejó un jugador, que no quiso ser identificado.

El plantel está liberado hasta el lunes 30 de agosto debido al receso del torneo de la División Profesional. Los jugadores recibieron la noticia de que gozan de una semana de descanso, pero hay una sospecha de por medio.

“No queremos pensar que nos dieron una semana de descanso, porque sabían que no nos iban a pagar y para evitar el anuncio de un paro, porque ya nos deben dos meses (junio y julio) y agosto está a pocos días de cumplirse”, agregó la misma fuente.

Oriente llegó al receso del torneo de la División Profesional tras vencer a The Strongest por 2-0, el fin de semana. Tiene 29 puntos y está en el sexto lugar de la tabla de posiciones; el líder es The Strongest con 37 unidades.