Otro golpe de la dictadura de Ortega en Nicaragua: La Prensa deja de circular por retención de insumos

Una mujer con mascarilla protectora para combatir la propagación del coronavirus (COVID-19) camina frente a una foto del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta de Rosario Murillo, en Managua (Reuters)

Fuente: Infobae

El diario La Prensa de Nicaragua, crítico de la dictadura de Daniel Ortega, anunció el jueves que dejará de circular debido a que las autoridades aduaneras bloquearon la importación de papel. “Una vez más la dictadura Ortega-Murillo nos ha retenido el papel. Mientras no liberen nuestros insumos no podremos circular en edición impresa”, denunció el casi centenario periódico en la portada de su último tiraje.

Indicó que mientras tanto seguirá publicando en su página web y en las redes sociales, “brindando noticias y denunciando los atropellos del régimen contra la democracia”. El papel está en el país pero es retenido por la aduana del régimen.

La medida afecta también al periódico Hoy, una publicación popular que se imprime en la misma rotativa y que tampoco circuló esta mañana. Esta es la tercera vez que La Prensa deja de circular por el bloqueo de papel y tinta en la aduana. Otras retenciones ocurrieron en 2018 tras las protestas sociales contra Ortega, quien acusó a la prensa independiente de apoyar lo que llamó un “fallido golpe de Estado”.

Entre 2018 y 2019 el diario dejó de circular durante 500 días. La retención de insumos le causó enormes pérdidas económicas y obligó al despido de periodistas y personal administrativo, informaron sus directivos. Fundada en 1926, La Prensa es el único periódico impreso que circula en Nicaragua después de que el matutino El Nuevo Diario, también crítico del gobierno, cerró definitivamente por una crisis económica en 2019.

Nicaragua tendrá elecciones el 7 de noviembre en las que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscarán reelegirse en sus cargos tras haber encarcelado a los siete principales aspirantes opositores a la presidencia.

Daniel Ortega ahoga a los medios independientes para que no informen sobre los abusos que comete su régimen (EFE) Daniel Ortega ahoga a los medios independientes para que no informen sobre los abusos que comete su régimen (EFE)

Sería el quinto mandato de cinco años de Ortega desde 1985 (el cuarto de forma consecutiva desde 2007) y el segundo de Murillo como vicepresidenta.

El editorial del medio

El diario nicaragüense informó a su audiencia en su sitio web qué había pasado con la edición de este jueves.

El diario LA PRENSA no se ha podido imprimir completa en papel, hoy 12 de agosto de 2021. La hemos tenido que reducir a 8 páginas, porque la Dirección General de Aduanas (DGA) arbitrariamente no autoriza la entrega del papel que está embodegado en el almacén fiscal.

Por esa misma razón no se ha podido imprimir el periódico Hoy, que pertenece al Grupo Editorial LA PRENSA S.A. Ofrecemos a los lectores de ambos periódicos nuestras disculpas por este inconveniente, apelando a su comprensión de que no es nuestra la culpa, sino del Gobierno.

No es la primera vez que el régimen de Daniel Ortega nos causa esta dificultad que afecta también a los lectores y anunciantes de LA PRENSA y el periódico Hoy. Desde que Ortega recuperó el poder, en enero de 2007, hemos venido sufriendo múltiples dificultades entre ellas la retención y retrasos en la entrega del papel embodegado.

En el período de 2018 a 2020, el papel y otros insumos indispensables para la impresión de LA PRENSA fueron retenidos durante 75 semanas. El régimen solo los liberó hasta que el nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, medió generosamente ante la autoridad superior del Gobierno. En este año 2021, el papel fue retenido de nuevo, durante varias semanas, hasta que fue liberado el 10 de junio pasado. Pero ahora estamos otra vez con el mismo problema que es una forma de censura de prensa de hecho.

Es que no hay ninguna justificación para que se retenga el papel de LA PRENSA. El artículo 68 de la Constitución de Nicaragua establece que la importación de papel estará exenta “de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales”. El problema consiste, según explicó en junio pasado el secretario de la Junta Directiva de LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en que después de que llega el papel en barco a Nicaragua, “no es liberado en tiempo y forma, como manda la ley”. Al llegar el papel al puerto es trasladado al almacén fiscal y se hace la solicitud de exoneración que de acuerdo con la ley debería ser aprobada de manera expedita, de un día para otro, o a más tardar en un plazo de 10 días hábiles. “Pero todo lo que hemos visto”, señaló Juan Lorenzo Holmann en aquella ocasión, “lo que nos ha pasado últimamente, (es que) se pasa más de los diez días que manda la ley”. Esa es la causa del problema de falta de papel que está sufriendo ahora LA PRENSA y lo ha sufrido en ocasiones anteriores.

Sin embargo, no por eso LA PRENSA dejará de llegar a sus lectores con la información de calidad, veraz y responsable que la distingue. Seguirá publicándose en su edición en internet que, dicho sea de paso, se ajusta a los más altos estándares de calidad del periodismo digital internacional. La información no se puede retener, es imposible ocultar la verdad. Además, las personas, las organizaciones, las empresas, la sociedad en general necesitan estar informadas, pero no de cualquier manera sino con la información verificada y contrastada que ofrece un periodismo serio como el de LA PRENSA.

Los nicaragüenses tienen derecho a pensar e informarse libremente, a tomar sus propias decisiones basados en información calificada.

Denunciamos ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), las organizaciones defensoras de la libertad de información y expresión, y toda la comunidad democrática internacional, esta violación de la libertad de información y modalidad de censura de prensa que estamos sufriendo en Nicaragua. Y apelamos a su solidaridad.

A los nicaragüenses democráticos y de buena voluntad les pedimos apoyar a LA PRENSA que sufre esta mañosa forma de censura, suscribiéndose a su edición digital. Y a las empresas las animamos a respaldarnos anunciándose más en este Diario.

La libertad de prensa y la información veraz es el oxígeno de la libertad y la democracia. Sin una prensa libre y de calidad la sociedad no puede respirar, como Alvarito Conrado, el legendario niño héroe y mártir democrático de Nicaragua.