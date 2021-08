Pacientes peregrinan por una ficha médica en el Hospital de Clínicas de La Paz

Decenas de enfermos entre niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad peregrinan todos los días en busca de atención médica en el Hospital de Clínicas de La Paz.

Los afectados tienen que madrugar o en algunos casos dormir en los pasillos de este hospital para conseguir una ficha médica.

“Tienes que madrugar o dormir en el hospital para conseguir una ficha, todos los días tenemos que pasar por este problema, es muy difícil sacar una ficha, uno tiene que dormir para conseguir una atención médica”, contó una paciente a Unitel.

Los pacientes de este nosocomio piden a las autoridades habilitar el turno de la tarde para ser atendidos y así evitar este peregrinaje.

“Estoy cuatro meses en este calvario, me derivan de un lado al otro, a mí me operaron hace cuatro meses pero hasta ahora no tengo resultado”, contó otra paciente.

Respecto a este problema en salud, la Gobernación del departamento de La Paz determinó cambiar al director del Hospital de Clínicas por la existencia de irregularidades en su administración. Analizan habilitar el turno de la tarde para lograr atender a una gran mayoría de pacientes.