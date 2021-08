Peña tras el cruce con Córdoba: “conmigo no juega”

Fue el debut del entrenador cruceño en el IV Centenario y recibió un duro revés de parte de Royal Pari, que a los 20 minutos ganaba 0-2 y al inicio de la segunda parte liquidaron el pleito con el 0-3.

Álvaro Peña compareció ante los medios de prensa tras la derrota 1-4 a manos de Royal Pari, el entrenador de Real Tomayapo respondió a las interrogantes que dejó esta dura caída en el IV Centenario. Uno de los momentos que marcó este encuentro fue el cruce de palabras entre el DT y el argentino Jorge Córdoba cuando el delantero dejaba el campo de juego antes que finalice el primer tiempo. “Conmigo no juega”, explicó Peña, dando por concluido el ciclo del atacante mientras sea el estrega del equipo.

Fue el debut del entrenador cruceño en el IV Centenario y recibió un duro revés de parte de Royal Pari, que a los 20 minutos ganaba 0-2 y al inicio de la segunda parte liquidaron el pleito con el 0-3, que terminó de derrumbar las ilusiones de una posible remontada.

“Lo único que puedo rescatar es la actitud del segundo tiempo. No voy a buscar culpables, ni con el tema arbitral, ni con ningún otro. Los errores fueron nuestros y lo aceptamos. Tenemos que trabajar para mejorar”, explicó Peña.

Otras frases del entrenador de Tomayapo:

En los primeros 20’ no hubo actitud: “En el fútbol si no se tiene actitud es difícil ganar. Es bueno que nos pase esto para que todos nosotros pongamos los pies sobre la tierra porque ya son 6 derrotas, pero vamos a salir de esto”.

Elogios para la dirigencia y advertencia a los jugadores: “Este mal momento pasa por diferentes cosas. Aquí lo que hay que destacar es el sacrificio de la dirigencia, que no le hace faltar nada a los jugadores. Entonces el jugador que no tenga ganas de jugar, nosotros vamos a ver qué es lo que va pasar”.

Calificación a Céspedes: “A simple vista se puede decir que Céspedes no jugó el partido que tenía que jugar; soy sincero, para que voy a mentir. Pero quiero tener las cosas más concretas y más adelante las daré a conocer públicamente”.

La explicación para mantener a Céspedes en el campo: “Si me dicen quién podía sustituir (a Céspedes) en el lateral izquierdo, yo le meto, pero no hay. Si me pregunta un 9 por Córdoba, creo que Robles es el mejor (9) en este momento, porque se lesionó William (Ferreira)”.

Pide paciencia: “Yo lo único que pido es paciencia porque el equipo tampoco jugó mal el segundo tiempo y además el árbitro no cobró un penal, que no le culpo, pero incide en el resultado porque hubiera significado el 3-2 y posterior a esa falla nos hicieron el 4-1. El fútbol es para inteligentes y creo que eso nos está faltando”.

El análisis tras tres partidos: “Me deja la sensación que tenemos que trabajar para mejorar, no hay otra. Aquí es trabajo y hay que mirar para adelante”.

El cruce con Córdoba: “Lo saqué como a todos los jugadores. Yo siempre digo; quiero jugadores que sean machos afuera y adentro (de la cancha). (Córdoba) conmigo no juega”