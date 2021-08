Pochi Chávez vuelve a casa

Fuente: paginasiete.bo

El volante de creación argentino Cristian ‘Pochi’ Chávez finalmente regresará a Cochabamba mañana. Chávez envió un mensaje a la hinchada del Rojo, en el que les agradeció la paciencia para su recuperación.

“Querida hinchada wilstermanista, quería decirles que pronto estaré en Cochabamba, gracias por el aguante y toda la espera. Nos vemos pronto, un abrazo para todos”, les dijo Chávez.

El volante argentino viajó a Argentina donde fue operado por el galeno de Boca Juniors, Jorge Batista.

El jugador fue sometido a una artroscopia en la rodilla, debido a un líquido que se forma constantemente en ese sector, tras un golpe fuerte en el partido contra Oriente Petrolero.

En primera instancia el jugador debía regresar a Bolivia el 26 de mayo; sin embargo, por diferentes circunstancias su recuperación tomó un poco más de tiempo y su retorno se retrasó, mucho más.

De acuerdo al último informe que se tuvo desde el cuerpo médico del plantel aviador Chávez lleva un buen proceso de recuperación e incluso se señaló que el jugador llegará a incorporarse de manera directa a los entrenamientos con el resto del equipo.

Sin embargo, aunque el jugador pueda ya volver a los entrenamientos, con el resto del equipo, su vuelta al once titular aún podría llevar un poco más de tiempo.

Dos listos para volver

Quienes si ya están a la orden del director técnico de Wilstermann, Diego Cagna, son el marcador central Ronny Montero y el volante de contención Jorge Ortiz, quienes ya están totalmente recuperados. Ambos jugadores ya están recuperados de diferentes lesiones.

Montero tuvo una fractura en el tobillo, que incluso lo dejó fuera de la posibilidad de ir a jugar la Copa América.

En el caso de Ortiz, lleva meses luchando por recuperarse de una lesión entre el tendón de Aquiles y el huesito del calcáneo del talón. Finalmente está a la orden del técnico Cagna.

Cagna reconoce error en esquema

El estratega de Wilstermann, Diego Cagna, reconoció que el esquema con tres hombres en la extrema defensa, fue un error, tras la goleada (4-0) recibida ante Bolívar, el sábado.

“Nosotros pensando que no nos va bien de visitante intentamos hacer un esquema para estar un poco más seguros en la parte de atrás y fue todo el revés”, dijo Cagna, a Dosis de Fútbol en el retorno a Cochabamba.

“Creíamos que con un línea de tres íbamos a estar mejor y no resultó, no salió y seguro que hay errores que vamos a analizar y lo charlaremos para que no vuelvan a pasar estas cosas”, dijo.