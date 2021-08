Por qué Macaulay Culkin decidió retirarse cuando era una de las mayores estrellas de Hollywood

Macaulay Culkin fue una de las mayores estrellas del mundo del cine durante la primera mitad de los años noventa, pero en 1994 decidió retirarse, estando varios años alejado del mundo de la actuación. Posteriormente ha vuelto a aparecer en varias series y películas, pero en ningún caso logró recuperar esa conexión que el actor, que hoy cumple 41 años, tenía con el público.

De hecho, Culkin estrenó tres películas en 1994, ‘Mano a mano con papá’, ‘El guardián de las palabras’ y ‘Niño rico’, todas ellas sonoros fracasos en taquilla, algo que por sí solo ya podría explicar que el protagonista de ‘Solo en casa’ desapareciese de Hollywood, pero hay que echar un ojo a su vida familiar para entender mejor los motivos del actor.

Un divorcio complicado

La relación de Culkin con su padre tras el éxito de ‘Solo en casa’ nunca fue demasiado buena, ya que su progenitor llegaba a amenazarle con frases como «Hazlo bien o te pegaré‘. Además, sus padres se llevaban un 15% de sus ingresos y llegó un punto en el que la relación entre ambos se deterioró tanto que un divorcio era inevitable. Fue entonces cuando el actor quiso asegurarse de mantener el control sobre su riqueza, tal y como declaró en Esquire hace apenas unos meses:

Siempre se malinterpreta, que me emancipé de mis padres. Yo quité legalmente el nombre de mis padres de mi fideicomiso y encontré un albacea, alguien que controlaría mis finanzas en caso de que alguien quisiera meter su jodida nariz en ello.

El propio actor comentó que quiso retirar a ambos progenitores para que no para que no se viese como que tomaba partido por ninguno de ellos, pero lo cierto es que no estaba para nada satisfecho del uso que se estaba dando a sus finanzas, por lo que lo mejor era cortar por lo sano.

Algo parecido pasó con su etapa como actor, ya que todo esto coincidió con un momento en la vida profesional de Culkin en la que ya estaba algo quemado y pensando seriamente en tomarse un descanso. En su visita hace unos años a WTF Podcast with Marc Caron aclaró lo siguiente al respecto:

Llevaba tiempo queriendo tomarme un descanso y al final reacción reaccioné en plan «He terminado, chicos, espero que todos hayáis cogido vuestro dinero porque no va a haber más viniendo de mí».

Dicho de otra forma, su larga ausencia de las pantallas -su siguiente película no llegaría hasta 2003, aunque en 1998 participó en un videoclip de Sonic Youth– y el divorcio de sus padres estuvo íntimamente ligado. Además, decidió tomárselo todo con más calma en busca de una vida lo más parecida posible a una normal, algo que acabó encontrando bastantes años después en París.

La situación actual de Culkin

Además, también tuvo que hacer las paces consigo mismo y todos los problemas que había tenido durante su infancia: «Tuve que tener esa conversación conmigo mismo en plan «¿De verdad, Mack?» No ha sido tan malo. No quiero nada y necesito aún menos. Estoy bien«.

No olvidemos tampoco que al fin le va a llegar su gran oportunidad para volver a Hollywood por la puerta grande gracias a su participación en la décima temporada de ‘American Horror Story’. Podría haber sido antes, pero finalmente no consiguió el papel de ‘Érase una vez en Hollywood’ para el que participó en una audición, la primera que hizo en casi una década y que él mismo calificó como un desastre…