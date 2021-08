Prada: «No hemos venido a hacer listas a lo Pablo Escobar»

Fuente: https://brujuladigital.net

La ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, intentó justificar las acciones del gobierno de Luis Arce Catacora en el proceso llamado «golpe de Estado» que habría sufrido el presidente Evo Morales en noviembre de 2019.

«Lo único que pedimos, que es lo que pide el pueblo boliviano, y nosotros tenemos ese mandato, es por justicia. Entonces, en ese sentido, esperamos que la justicia actúe como corresponde realizando las investigaciones” indicó en relación a las investigaciones iniciadas por la Fiscalía por el «derrocamiento» de Morales y las muertes ocurridas en Senkata y Sacaba durante la crisis política.

“Nosotros, como desde un principio lo hemos demostrado, no hemos venido aquí a atropellar ni a vulnerar derechos de las personas, no hemos venido a atropellar, ni a vulnerar derechos humanos, no hemos venido a hacer listas a lo ‘Pablo Escobar’, como se hacía durante esos días del golpe de Estado”, dijo Prada, según un reporte de Bolivia Tv.

La oposición acusa a la administración de Arce de recibir las directrices de Evo Morales, quien denuncia que el 10 de noviembre de 2019 fue víctima de un «golpe de Estado», y armar un juicio que busca enjuiciar a figuras de la oposición y a los jefes militares que sugirieron la renuncia del Mandatario.

El 6 de agosto, en su mensaje por el aniversario patrio, Arce prometió «no descansar en el procesamiento y sanción de los autores del golpe de Estado, quienes tienen que responder los actos».

«Memoria, verdad y justicia, ese es el mandato que recibimos en octubre del año pasado. Especialmente de las familias de quienes fueron masacrados y humillados” dijo en relación a los fallecidos en Senkata y Sacaba.

Según dijo, no es el odio el que impulsa estos procesos y parafraseó al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, “sino una pasión por la justicia”.