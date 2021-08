Pueblo chiquitano rechaza entrega de títulos de parte del INRA

No hemos sido tomados en cuenta, no hay un solo título para el pueblo chiquitano, aseguró la asambleista.

Fuente: Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz

La asambleísta representante del pueblo chiquitano Aida Gil y miembro de la Comisión especial en defensa de la tierra, territorio y recursos naturales de la ALD, expresó su rechazó con respecto a la entrega de más de 150 títulos que hoy se iban a entregar en el municipio San Julián, puesto que a los originarios del pueblo chiquitano no se le ha dotado ni un solo título. Informó también, que efectivamente los dirigentes indígenas chiquitanos recibieron una invitación para asistir a San Julián, pero que no asistirán porque no serán cómplices de la entrega del territorio chiquitano.

“No hemos sido tomados en cuenta, no hay un solo título para el pueblo chiquitano, si de eso 150 títulos que hoy se van a entregar hubiera por lo menos 10 para el pueblo chiquitano podríamos decir nos están tomando en cuenta”, manifestó la asambleísta Gil.

Por otro lado, se refirió al fallecimiento del comunario chiquitano, Lino Peña, lamentó lo sucedido y dijo que como pueblos indígenas se quedan con un sabor amargo, porque es la primera víctima, el primer hombre que muere por defender y decir no a los asentamientos, y a la deforestación en el territorio.