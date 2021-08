Que arda Jeanine hasta que se confiese culpable de lo que no sucedió

Para el poder abusivo, corrosivo y totalitario, Jeanine Añez Chávez hace dieta, se autolesiona para llamar atención, es terrorista, conspiradora y sediciosa. Así se expresa la manipulación del lenguaje para relativizar la dignidad, la vida, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Con el guión de la retórica, a la detenida política Jeanine Añez Chávez la despojan de la investidura de Presidenta para negarle el proceso debido, menoscaban su salud física y emocional, le imponen no un Estado acusador, sino cuatro a nombre del Estado: Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Procuraduría, Fiscalía, entre otros.

Con el guión de la retórica masista, el fraude de método sistemático de 2013, 2016 y 2019, fue error. Es incomprensible que los juristas y los políticos con formación no unan sus voces para rescatar la Justicia, el Derecho, el Tribunal Constitucional y la democracia. Es inconcebible que los jueces que tienen la obligación del control de constitucionalidad y de convencionalidad, la premisa fundamental del siglo XXI de proteger los derechos humanos, admitan con su silencio que un prófugo se pueda jactar impune y públicamente de que cambió un magistrado en una semana.

¿Qué dignidad pueden reconocer en una víctima del sistema, privada desde hace 5 meses y una semana de su derecho a la libertad por delitos improbados mientras el otro se campea con cuatro informes de la comunidad internacional sindicándolo de responsable de la violación de la Constitución y de las reglas democráticas?

¿Qué debe hacer una mujer sola, que asumió el rol que no pidió y salvó al país de una guerra civil, que enfrenta los vituperios y las bajezas más sórdidas, que no se fue a esconder a EUA ni a Buenos Aires y más bien siguió creyendo en la democracia postulándose a gobernadora de su pueblo beniano? ¿Adónde estaba huyendo? ¿A Trinidad a procurar mejores días para las tierras bajas postergadas?

La quieren rota, quebrada, suplicando. La quieren confesando lo que no hizo y lo que no pasó.

No la soportan sosteniendo su verdad, la verdad, su defensa de la democracia.

No quieren Justicia, quieren Venganza. Cobardes. Mil veces cobardes.

#Resistencia

#LibertadParaJeanine

#Libérenla

#LiberenALosPresosPolíticos

#Libérenlos

#FueSucesiónConstitucional

Hace unos días consiguió alcanzar la ventana de un baño del penal de Miraflores para tomar la mano, a lo lejos y a través del vidrio y las rejas, la de su hija, la de los suyos.

Fuente: Gabriela Ichaso