Representante de policías: «En 2019 hubo repliegue, no motín»

Carlos Quisbert / La Paz

El suboficial de Estado Mayor Jhonn Kennedy Vásquez Pereira, representante del 85% de los 38.000 uniformados que componen la Policía Boliviana, afirmó que lo sucedido el 8 de noviembre de 2019 no fue un “motín”, sino un “repliegue”, en el que se cometió algunos excesos, como la quema de la wiphala de sus insignias.

En entrevista con Página Siete sostuvo que como representante de los policías de bajo rango, también pidió la investigación y la sanción por las muertes de sus camaradas, los que perdieron la vida en acciones violentas de grupos que defendían al gobierno de Evo Morales.

¿Qué información tiene sobre los procesos que se sigue contra los policías por los hechos de 2019? ¿Se respeta el debido proceso?

En la información que yo recibo de mi similar en Cochabamba y los otros departamentos es que no hay camaradas que se hayan apersonado para hacer conocer lo que sucede allá sobre irregularidades en los procesos disciplinarios. Pero nosotros estamos dispuestos a coordinar con ellos, si es que está dentro de nuestras atribuciones y nos lo manda el reglamento.

¿Sabe cuántos policías están procesados por la denuncia del caso motín?

La verdad no sé el número exacto de cuántos camaradas están bajo investigación. Es una información que no la manejamos nosotros.

La mayoría de los policías procesados aseguran que no hay indicios en la denuncia que presentó el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, y se habla de pruebas montadas. ¿Le informaron sobre el tema?

No tengo mucho que decir al respecto, porque la verdad no conozco los procesos que les siguen a esos camaradas. Entiendo que se están realizando las audiencias (de juicio) en Cochabamba y los otros departamentos que está en manos de las autoridades disciplinarias.

Se afirma que estos procesos serían políticos, porque quien demanda es parte del actual Gobierno

Le reitero, no tengo mucho conocimiento de los procesos que se realizan contra los camaradas, pero como ya lo he dicho antes, lo voy a recalcar, en realidad no hubo un motín, la gente particular maneja ese término, pero yo considero que eso fue un repliegue de los servicios para evitar la confrontación con la ciudadanía, con el mismo pueblo.

¿Qué motivó ese “repliegue”, quizá una orden mal dada?

Simplemente ha sido una reacción natural de los mismos camaradas, que ha surgido a raíz de los enfrentamientos que se estaban dando con otros departamentos, y obviamente para evitar una confrontación mayor se han replegado los servicios.

Porque no podíamos actuar de forma temperamental. En estos casos de enfrentamientos debe haber proporcionalidad del uso de la fuerza, para evitar mayor violencia y pérdida de vidas, tanto de la población como de nuestros camaradas.

Desde ese punto de vista, sus camaradas procesados no tendrían relación con esta teoría de “golpe de Estado” que promueve el Gobierno. ¿Es así?

Esa teoría la manejan otras personas, pero dentro de la institución nos referimos a las acciones que se tomaron en ese momento, como un repliegue de servicios. En la ciudad de Cochabamba (donde se inició el repliegue policial), de donde yo vengo, no ha habido esa clase de comentarios.

¿También debería sancionarse a los responsables de quemar las unidades policiales en Cochabamba y La Paz?

Son actitudes que la ciudadanía tomó, fue una reacción del momento, el policía también debía precautelar su vida y la quema de las unidades policiales ha debido ser de gente infiltrada, delincuentes y pandilleros, debe darse con los responsables.

Hasta ahora no hay avances para dar con los responsables del asesinato de dos policías en esas fechas. ¿Qué opina sobre ese tema?

Considero que no quedarán impunes esas muertes, la institución, como parte de esos procesos de investigación que se están realizando, va a exigir que se dé con los autores, y los superiores pedirán la celeridad en los casos.

Contexto

En noviembre de 2019, los policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba determinaron el repliegue policial de sus servicios debido a que el comandante departamental, Raúl Grandi, ordenó proteger a los grupos del MAS que defendían el gobierno de Evo Morales y reprimir a los grupos de ciudadanos que protestaban en las calles denunciando irregularidades en las elecciones presidenciales de octubre de 2019.

HOJA DE VIDA