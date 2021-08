Robocar, el nuevo vehículo autónomo de Baidu

Baidu, el gigante chino, sigue mostrando su enorme poder en el mundo de la tecnología, y lo hace ahora con la presentación, durante el Baidu World 2021, de un concepto de vehículo autónomo llamado Baidu Robocar.

Se trata de un coche que presume de poder conducir de forma independiente, de la misma forma que lo haría un ser humano. Aparentemente sería de autonomía de Nivel 5, pero durante la conferencia han evitado decirlo, por lo que es posible que no llegue al punto de ser 100% autónomo.

Es importante tener en cuenta que no existe ningún vehículo de nivel 5 en el mercado. Los taxis robóticos sueles ser de nivel 4, un coche que realiza todas las tareas de conducción y controla el entorno de conducción, pero no en todos los momentos. Un vehículo de nivel 4 no tiene en cuenta todos los casos de la vida real, y deja la conducción al piloto humano cuando se encuentra con una de esas situaciones.

Baidu demostró su nuevo coche en un circuito donde dio vueltas en U, se adaptó a diferentes situaciones y esquivó obstáculos, pero poco más.

Aseguran que es posible dormir durante un viaje, ya que el espacio es muy grande y es posible esturar el cuerpo completamente dentro.

Baidu también anunció que ampliará su servicio de robotaxi Apollo Go, que llegó a las calles en mayo, el primer servicio de robotaxi en China.

Junto al coche, también comentó que están produciendo en masa el Kunlun II, la versión de segunda generación de su chip de inteligencia artificial, chip que será usado para conducción autónoma, tráfico inteligente y asistentes inteligentes.