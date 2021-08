Se suspende la junta médica que debía evaluar la condición psiquiátrica de la expresidenta Áñez

Por segunda vez fue suspendida la junta médica que debía evaluar la condición psiquiátrica de la expresidenta Jeanine Áñez. El encuentro debía realizarse ayer, fue diferido para hoy, pero nuevamente no pudo concretarse.

Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, lamentó que la inasistencia del médico particular elegido por la familia hubiera impedido evaluar la condición mental de la exautoridad. La reunión debía realizarse al interior del penal de Miraflores.

“La junta médica no se realizó porque no vino el especialista de la señora Áñez, los médicos han esperado, suspendieron sus consultas para darle prioridad a esta junta (…) Lastimosamente, si no hay colaboración de la familia, todos los esfuerzos serán vanos”, dijo el responsable.

Profesionales del Hospital de Clínicas, la Defensoría del Pueblo y del Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) acudieron al recinto carcelario, esperaron por algunos minutos, y luego se retiraron, porque tampoco acudió la hija de Áñez, Carolina Ribera, ni el especialista que contrataron.

La exjefa de Estado recibió esta mañana la visita de legisladores de la comisión de Derechos Humanos de Diputados, solo se entrevistó con la diputada Pamela Alurralde, de Comunidad Ciudadana (CC), y en la tarde recibirá a otra delegación del Senado, y las damas cívicas y otras organizaciones del Beni.

“No se tiene planificada ninguna otra salida, ya se realizó el último examen hace un par de días, fue solicitado por su médico particular ese último examen y esos resultados estamos esperando, hasta ahora no llegaron”, agregó Limpias.

Ratificó que existe molestia entre el resto de la población penitenciaria, debido a que Áñez “tiene su espacio diferenciado, con alimentación que no es de este centro, con médicos atendiéndola 24 horas, con visita de sus abogados, cuatro, cinco, y también de particulares”.