Sebastián Vargas: «Mi meta es ir a los JJOO de París 2024»

Fuente: lostiempos.com

“Mi máxima aspiración es representar a mi país en los Juegos Olímpicos de París 2024 y lograr más récords”, dijo el atleta valluno Sebasttian Julián Vargas Salazar, que hasta la fecha cosechó varios récords nacionales en las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros planos, entre otros.

—¿Quién le incentivo a ser atleta?

—Practico este deporte desde mis nueve años, ya que mi entrenador, Héctor Fernández, fue quien me dijo que tenía las condiciones necesarias, para dedicarme a este deporte y me dirigió hasta mis 13 años. Durante estos años, participé en tres torneos nacionales y tuve una buena actuación, lo que me incentivó para seguir entrenando. Posteriormente participé en los primeros Juego Deportivos Plurinacionales, clasificándome en el primer puesto hasta la tercera fase.

Después decidí cambiar de entrenador y comencé a practicar bajo la dirección de Luis Daniel Valenzuela, durante un año. Luego, por motivos de fuerza mayor, dejé de practicar durante tres años.

Después decidí volver a correr, porque mi familia me motivó, además quería demostrar que nunca era tarde volver, porque mi sueño desde niño fue representar al país. Por eso decidí volver.

—¿Cuál fue su campaña?

—En 2017 volví a los entrenamientos, siempre bajo la dirección de Valenzuela y al principio no logré buenos resultados, pero eso no me desanimó y ese mismo año competí en tres nacionales en los cuales fui mejorando mi marca.

El año 2018 fue uno de los mejores de mi carrera deportiva, ya que me clasifiqué para competir en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, corriendo la prueba de 200 metros, relevos 4×100 y 4×400. Conseguí batir los récords nacionales de los relevos 4×400 de la categoría sub-23 y el de 4×100, también corrí en 200, logrando un registro de 21”50c y me clasifiqué para representar a Bolivia en los campeonatos Iberoamericano y Sudamericano de la categoría sub-20 en está última además en la categoría mayores.

Ese año logré ser campeón nacional de la categoría Mayores en 200 metros.

Del 24 al 26 de junio, competí en el campeonato Iberoamericano en Trujillo, Perú, y del 26 al 28 de octubre, en el Sudamericano Sub- 23 en Mendoza, Argentina.

El año 2019, me clasifiqué a los sudamericanos de las categorías sub-20, sub-23 y Mayores, siendo el segundo más rápido después de Bruno Rojas. Fui campeón nacional de la sub-20 y sub-23.

El año pasado, a pesar de la pandemia y la cuarentena, continué con los entrenamientos y competí en el Gran Prix, clasificándome y logrando el título nacional de la categoría sub-23.

Este año (2021) fue mi segunda mejor temporada. Logré conseguir batir el récord nacional en 60 metros indoor y el de 200 sub-23, indoor; también logré mejorar mi marca en 100 metros con un tiempo de 10”55c, siendo que con esa marca me ubiqué como el segundo más rápido de la historia de Bolivia; en 200 metros igualmente (batí récord) con un tiempo de 21”38c.

Además, participé en el Sudamericano de la categoría Mayores que se realizó en Guayaquil, Ecuador, del 29 al 31 de mayo.

Este año todavía debo participar en el Sudamericano, a realizarse en Guyana y los Juegos Panamericanos sub-23.

—¿Cuál fue el último campeonato en que compitió?

—El pasado 8 y 9 de agosto, logré el título nacional de la sub-23, en 100 y 200 metros, registrando un tiempo de 10”64c y 21”57c; también conseguí la medalla de oro en 4×400.

Ahora junto con mi entrenador (Luis Daniel Valenzuela), estamos pensando más en el futuro y podría correr la prueba de 400 metros.

Practico en la pista atlética municipal de 8:30 a 11:00 y levantamiento de pesas en el centro de formación del club Ciclón, de 16:00 a 17:30 para mantener mi estado físico.

—¿Cuál es su principal objetivo como atleta?

—Mi máxima aspiración es representar a Bolivia en las Olimpiadas de París 2024 y batir más récords nacionales para que queden en la historia del atletismo boliviano.

—¿Qué premios ha recibido?

—Muchas medallas de oro y plata de las pruebas nacionales y locales que he ganado y por ser el año 2018 campeón nacional, además de poseer los récords nacionales de 200 metros, 4×100 y también dos en sub-23 en 200 indoor y 4×400.

Agradezco a mi familia, mi entrenador y mi club (Ciclón) por el apoyo y la ayuda que me dan todos los días para seguir adelante.