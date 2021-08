Según Evo, el informe del GIEI dejó “aturdidos” a los opositores

El exprsidente de Bolivia, Juan Evo Morales, hace su propio análisis del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los conflictos de 2019 y apunta a sus detractores como los responsables y cree que están «aturdidos» frente a lo que refleja el grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero guarda silencio sobre los hechos que apuntan contra su gestión.

A través de sus redes sociales, Morales manifestó que el informe del GIEI confirma las masacres, torturas, persecuciones y ejecuciones extrajudiciales del Gobierno transitorio ha dejado aturdidos a los ‘golpistas’, que ahora buscan desesperados alguna forma de evitar la justicia.

Evo también arremetió contra las figuras políticas y cívicas que apuntan a llevarlo ante la justicia internacional.​​

«Unos me amenazan con juicio internacional y otros dicen que no creen en el informe con tal de evitar el juicio en su contra. Pueden insistir en mentir, pero no pueden engañar ni ocultar sus delitos. Por memoria, verdad y justicia los autores del golpe deben responder ante la Ley», manifestó Morales vía Twitter.

Además, el líder cocalero desafió a quienes buscan iniciarle juicios de responsabilidad sobre los hechos de 2019, pese a que el GIEI evidenció “responsabilidad del Estado” en las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre septiembre y diciembre de 2019, periodo en el que él y Jeanine Áñez estaban al mando del país.

Los tuits: