Senadora Alarcón: Áñez tiene un médico particular y está en buenas condiciones

En entrevista con El Noticiero de Canal 15, la secretaria de directiva del Senado manifestó que una comisión parlamentaria verificó que la salud de la exmandataria “no está en riesgo”

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

En entrevista exclusiva con El Noticiero de Canal 15, la secretaria de directiva de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Gladys Alarcón Farfán, reveló los pormenores de la visita realizada por una comisión al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores y, particularmente, a la expresidente del Estado, Jeanine Añez .

La legisladora aseveró que en esta visita participaron también autoridades de la oposición y se logró verificar que la exmandataria goza de las atenciones de un médico de cabecera, contratado de forma particular, y que “firma todas las autorizaciones” para los fármacos que se le administran, para tratar enfermedades de base como la hipertensión y la gastritis.

“A través de medios de comunicación se dice que está en condiciones infrahumanas, que está siendo torturada, acosada, hemos ido a verificar eso y ella nos ha manifestado que no tiene mucha información de lo que sucede afuera (…), no nos ha hecho conocer ningún reclamo”, manifestó Alarcón, no sin antes dejar en claro que en la comisión parlamentaria que visitó el recinto, estaban también senadoras coterráneas de Añez.

En ese entendido, la directiva aseguró que la expresidenta “está coherente, puede valerse por sí misma” y que su situación difiere radicalmente de lo que se presume en la opinión pública, además, gracias a esta actividad se presentará un informe a la ALP para manifestar, en honor a la verdad, lo que se ha constatado en la visita.

“Ella no almuerza junto con las reclusas ni consume esos alimentos, tiene un baño exclusivo, creemos que, para ser una privada de libertad, está en condiciones”, agregó.

El Apunte

Añez comparte bloque con Gabriela Zapata

Alarcón Farfán hizo énfasis en que el sitio donde fue ubicada la expresidente Añez en el penal de Miraflores, está completamente alejado de los otros pabellones y únicamente comparte la infraestructura con Gabriela Zapata, condenada por legitimación de ganancias ilícitas, pero, a diferencia de la primera, ella no goza de los mismos “privilegios”.

A su paso por Tarija, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, señaló que se ha cerciorado de que Jeanine Añez tiene un “trato diferenciado”.

“Hay un trato diferenciado para la señora, que está generando una limitación en el acceso a los pocos servicios que tiene la población penitenciaria en Miraflores”, indicó.