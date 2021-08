Tras agotarse vacuna Sputnik, 34 mil se quedaron sin segunda dosis en Cochabamba

Tras agotarse el stock de 22 mil segundas dosis de la vacuna Sputnik V en tan sólo tres días, al menos 34 mil personas que ya cumplieron los 90 días de plazo se quedaron sin recibir el segundo componente contra Covid-19.

Si bien las 22 mil dosis que llegaron esta semana para completar la vacunación permitieron subir la cobertura a 28.170 personas, aún hay un déficit de biológicos.

En total, Cochabamba recibió hasta ahora 189.455 primeras dosis de Sputnik V, entre abril y julio.

De ese cantidad 28.170 han recibido el segundo componente y 34 mil no, pese a haber pasado el plazo de 90 días. En tanto, hay 120 mil que están en el intervalo de 90 días y esperan la segunda dosis.

“Hubo bastante afluencia de personas en los puntos de vacunación. El Sedes ya no tiene más vacunas en el depósito, porque todas fueron distribuidas a los establecimientos y los puntos masivos”, dijo el coordinador de la dirección del Sedes, José Sejas.

Añadió: “Se ha instruido a todos los directores de salud y puntos masivos que se realice una numeración o lista de las personas que están haciendo fila para que cuando lleguen más segundas dosis se priorice a estas personas”.

Durante la semana, en el reporte epidemiológico que brinda el Sedes informaron que en los tres primeros días se aplicaron alrededor de 8 mil vacunas, sin embargo, el jefe de la unidad de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, explicó que hay un margen de vacunados que no ingresó al sistema por fallas técnicas y que por eso no fueron contabilizados.

“Tenemos un sistema para el registro nominal de la vacunación y se hace la actualización al final de la tarde. El miércoles tuvimos problemas con la actualización de datos en el sistema, por eso informamos esa cantidad de vacunados (5 mil) y se está solucionando el problema”, dijo.

Desorden

Durante la mañana de ayer el caos se apoderó de algunos puntos masivos de vacunación. En el Hospital del Sur, por ejemplo, las dosis llegaron dos horas tarde, por esta razón más de 300 personas que llegaron a este punto bloquearon las calles aledañas para exigir ser atendidas.

“Llegué a las 6:00 y hasta las 10:00 no llegaron las vacunas, tuvimos que bloquear para que empiecen a vacunar. Hay mala información y mala organización. Nosotros somos de la tercera edad y no es justo que nos tengan en el frío, en el sol, no es justo”, dijo Marcelo, en puertas del hospital.

Similar panorama se vivió en el coliseo Grover Suárez de la Costanera, donde la Caja Nacional de Salud instaló un punto masivo para sus afiliados. En este recinto no se consideró el distanciamiento.

A los adultos mayores que llegaron en silla de ruedas los juntaron en un pequeño espacio a la salida de escenario.

“Mi mamá tiene 70 años, está en silla de ruedas porque no puede caminar y hasta ahora no nos atienden (11:00). Los han juntado ahí sin considerar que estén aglomerados”, contó Mijaíl Miranda.

Campaña para usar el barbijo

La Policía intensificó el control de las medidas de bioseguridad contra la Covid-19, con una campaña en el paseo de El Prado, para motivar el uso del barbijo en el transporte público y privado.

La actividad contó con personas disfrazadas de muñecos de esponja que simulaban ser el coronavirus.

El Sedes reportó 135 casos nuevos de Covid-19 y se lamentaron cinco fallecidos, todos mayores de 60 años.