TSE dice que las actas están disponibles para revisión, pero no se puede modificar acto alguno

Después de que el Procurador planteó realizar una revisión “acta por acta” de los resultados de las elecciones de 2019 para descartar que hubo fraude, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) señaló que esos documentos están disponibles en medios digitales y que cualquier persona puede revisarlos, aunque esto no influirá en que se modifiquen los actos ya realizados debido al principio de preclusión.

“Las actas están disponibles a través de los medios digitales para cualquier persona interesada que quiera hacer una revisión de estos documentos. Son documentos públicos que están al alcance de todos. El Tribunal Supremo Electoral no tiene que dar una autorización expresa para este tema”, dijo el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.

El titular del Órgano Electoral aclaró que no conocen como entidad qué objeto tendría la revisión sugerida por el Procurador, pero recalcó que cualquier ciudadano puede acceder a las actas legalmente.

Indicó que no deberían existir las actas físicamente, puesto que sólo deberían quedar los cómputos, pero desde hace algunos años atrás el TSE ha tomado la determinación de mantener esos documentos para que cualquier investigador o cualquier persona interesada pueda proceder a una revisión.

Hassenteufel aclaró también que esa revisión de los documentos no no tiene efecto alguno respecto al principio de preclusión, mediante el cual las etapas y resultados de los procesos electorales no se pueden repetir.

“Los actos de un proceso electoral ya concluido no se pueden revisar. Mirar unas actas no tiene efecto sobre el principio de preclusión, establecido legalmente, ni tampoco puede modificar acto alguno de los que ya se hubieran realizado”, detalló.

En 2019, el TSE declaró ganador en primera vuelta a Evo Morales, pero la Asamblea dejó sin efecto el proceso electoral después de que la OEA encontró «manipulación dolosa», mediante un análisis integral realizado en acuerdo con el Estado boliviano.

Respecto al caso fraude electoral, Hassenteufel dijo que el TSE no ha iniciado ninguna investigación respecto a ese tema, puesto que al asumir el cargo su objetivo fue llevar adelante el proceso de elección general y el proceso de elecciones subnacionales.

“El proceso de investigación del fraude se inició a raíz de alguna decisión del Ministerio Público y corresponde al Ministerio Público definir qué hace con eso, cómo lo concluye, como lo continúa o qué es lo que corresponde hacer hacia delante”, agregó.

