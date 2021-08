Twitter nombró encargada para su proyecto de red social descentralizada

A comienzos de año, Jack Dorsey, CEO de Twitter, presentó más detalles sobre el proyecto Bluesky, que busca transformar esta red social en una plataforma descentralizada.

Este proyecto, que comenzó en 2019, marcó recientemente un nuevo hito en su historia, al ser contratado Jay Graber como líder del proyecto, quien tiene como primera misión contratar nuevos desarrolladores.

Twitter aspira a convertirse en una plataforma estandarizada, abierta y descentralizada. Bajo este modelo, la red social operaría bajo un modelo similar al del correo electrónico, el cual puede ser un servicio brindado por distintos proveedores y aún así, por apegarse a un mismo protocolo (SMTP) puede establecer contacto con cualquier otra cuenta que utilice la misma vía. El mismo ejemplo puede aplicarse con los feeds RSS o con los chats bajo el protocolo XMPP.

En la experiencia profesional de Graber, destaca su participación liderando el proyecto Happening, plataforma social de organización de eventos; su trabajo con Zcash, una criptomoneda que utiliza criptografía de conocimiento cero para asegurar las transacciones; y también, fue una de las autoras de un estudio publicado este año por Bluesky, en el cual se presenta una investigación sobre sistemas web descentralizados.

Tras asumir su nuevo cargo de liderazgo en este proyecto, Jay Graber comunicó la noticia a través de su cuenta de Twitter, invitando a seguir las actualizaciones en el nuevo sitio web de Bluesky.

I’m excited to announce that I’ll be leading @bluesky, an initiative started by @Twitter to decentralize social media. Follow updates on Twitter and at https://t.co/Sg4MxK1zwl

— Jay Graber (@arcalinea) August 16, 2021