Una pareja gay se casó en Cochabamba y es considerada la boda del año

La boda homosexual en Cochabamba I Maick Céspedes. La boda homosexual en Cochabamba I Maick Céspedes. Fuente: El Deber

Rodrigo Sejas y Norman Soria, reconocidos estilistas de Cochabamba, protagonizaron el fin de semana la “boda del año”. Ambos unieron sus vidas en una ceremonia “celta”, porque no recibieron una respuesta del Servicio de Registro Cívico para unir sus vidas por la vía civil.

Decenas de imágenes que circulan en las redes sociales muestran cómo se cuidaron hasta los detalles más mínimos del acontecimiento, celebrado en el centro de eventos La Vendimia, ubicado en Tiquipaya.

“La pasamos sensacional, todo el mundo está hablando de la boda, la gente homofóbica se ha encargado de hacerlo viral. Quería tener a más gente en mi boda, pero por cuestión de Covid-19 no pudimos”, afirmó en una transmisión de Facebook Sejas.

La recepción:

Un video de la recepción muestra la coreografía que ambos jóvenes realizaron durante el vals, bailando la canción ‘hasta mi final’ de Il Divo, para luego escuchar abrazados, entre lágrimas, la canción ‘Nadie te amará’ de Raphael.

Decenas de comentarios felicitan a la pareja homosexual, que tendrá su luna de miel en octubre, según adelantaron. Sin embargo, también existieron críticas muy duras hacia la pareja por parte de algunos sectores más conservadores de la sociedad.

“No lo tomo en cuenta, ellos (los que critican) no se merecen ningún sentimiento. Sé que Dios no me va a juzgar por ser homosexual, me puede juzgar por mis malos hábitos, pero por ser homosexual, jamás”, agregó Sejas.

