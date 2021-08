Vaca, más de 10.000 km y una ilusión: «Estoy motivado»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

En las próximas horas, el boliviano Ramiro Vaca emprenderá un viaje de más de 10.200 kilómetros, de Amberes a La Paz, para vestir la casaca de la Selección. “Son experiencias como esa las que deberían hacerme un mejor futbolista”, aseguró el tarijeño de 22 años que ayer debutó en el balompié de Bélgica.

Vaca se estrenó ayer en el Beerschot. El volante ingresó al campo de juego en el minuto 72 del partido. Reemplazó al delantero senegalés Issa Soumaré. El equipo del futbolista nacional terminó el duelo con nueve jugadores por dos expulsiones (Thibault De Smet y Stipe Radic) y perdió 5-2 ante Charleroi, por la sexta fecha del campeonato belga de Primera División.

“Aquí en Bélgica puede ser más táctico, pero eso no me preocupa. Jugando con la Selección nacional ya he ganado mucha experiencia y diferente estilos de juego, para que funcione”, dijo Vaca, entrevistado por el equipo de prensa del club europeo.

Vaca contó que en las siguientes horas emprenderá viaje a Bolivia para ser parte de la triple fecha de la Eliminatoria.

“¿No es demasiado cansado ese viaje de ida y vuelta?” Se le consultó. “No es tan malo. Estoy muy orgulloso. Eso me motiva. Son experiencias como esa las que deberían hacerme un mejor futbolista”, resaltó el exaurinegro que en la extensa entrevista describe a Amberes, donde ahora reside, como “una ciudad tan hermosa, y mi entrada en Beerschot también fue muy positiva. Todo aquí está tan limpio y ordenado, todo bien organizado también. No puedo decir mucho más porque sólo he entrenado dos veces. Pero me encanta mucho lo que he visto hasta ahora”. Vaca fue citado para jugar ante Colombia, Uruguay y Argentina.