Valda no se presentará a declarar y dice que su citación es una venganza de Juan Lanchipa

Fuente: El Deber

Claro y contundente. El abogado Jorge Valda afirmó que no viajará a la ciudad de Sucre para declarar en calidad de testigo en un proceso que les siguen a miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Valda fue citado este miércoles, por la Fiscalía Departamental de Chuquisaca.

El jurista, que también es asesor legal del Comité pro Santa Cruz, señaló que detrás de la citación está el fiscal general, Juan Lanchipa, supuestamente para intimidarlo. “No me voy a presentar porque el proceso es político. La citación es una venganza de Juan Lanchipa, porque denuncié que asumió el cargo de forma ilegal”, indicó a EL DEBER.

Agregó que otro motivo de la notificación es por permanecer 60 días en Sucre junto a cívicos cruceños pidiendo la renuncia de Lanchipa. En aquella oportunidad se dieron una serie de disturbios durante varias semanas para exigir al fiscal general la dimisión a su cargo (por supuesta mala administración de justicia), situación que no se concretó.

“Quieren que testifique por pintar las paredes de la Fiscalía. Ese caso es político e inventado. Primero me citan como testigo y al rato aparece una orden de aprehensión. Ese es su modus operandi. Esto es una intimidación judicial, pero no me voy a callar, porque actúo en el marco de la ley”, sentenció.

La citación señala que Valda, una vez notificado, debe presentarse en las oficinas de la Unidad Anticorrupción, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de Sucre. Lo podrá hacer 24 horas después de recibir la citación, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00, señala la notificación.

En noviembre del año pasado Valda fue detenido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y trasladado a La Paz, por supuesta legitimación de ganancias ilícitas, en un proceso reactivado de 2017 a instancias de la Fiscalía. Una semana después la justicia declaró procedente la apelación presentada por la defensa del jurista y el abogado quedó en libertad.