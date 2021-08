Valverde: «Arce a falta de planes y proyectos, lo único que hace es partir al país»

El GIEI constató dos países, el de lo «pititas y el de los matones2.

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde en la red.- La GIEI interrumpió su informe tras el enfrentamiento entre masistas y víctimas. Esto es simplemente la culminación del enfrentamiento entre dos países. Hay uno que tiene Luis Arce con su prepotencia y la de sus amigos y hay otro que no están con ellos».

«Todo se divide en gritos de golpistas y dictadores, pititas y matones y así no se hace país. Luis Arce a falta de planes y proyectos, lo único que hace es partir al país, amenazar, esconderse detrás de la justicia para lograr sus fines y objetivos. Jeanine Áñez es la persona la que hay que atacar, por parte del MAS, no importa si se muere. El TCP emitió un comunicado avalando la sucesión de Áñez ahora no tiene el valor de aceptarlo porque le tiene miedo al Poder Ejecutivo».