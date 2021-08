Valverde asegura que hay más de 44 mil muertos por Covid-19 que no están registrados

Valverde asegura que el sistema de salud solo maneja sus datos y que existe un subregistro terriblemente grave.

Fuente: Carlos Valverde

El periodista y analista político, Carlos Valverde, en su programa Sin Compostura, reveló datos y cifran que reflejan que los decesos por Covid-19 en el país no son los reales y aseguró que hay más de 44 mil muertos por Covid-19 no están registrados. Advirtió que con la posible llegada de la variante delta, los contagios podrían aumentar, sumado a la flexibilización de las medidas sanitarias.

Carlos Valverde en la red.– Los decesos del Covid-19 son más que los que dice Gobierno; hay incremento de óbitos sin explicación; esos necesariamente son de Covid-19. Urge que modernicen sus métodos para acercarse a la realidad. El sistema de salud solo manejan sus datos, si no está registrado como Covid-19, no entra en las estadísticas, eso es terriblemente grave».

«Las muertes en el área rural, no se las registran como se lo hace en el área urbana. Ante los números, puedo decir que tenemos un subregistro terriblemente grave en el país. Tenemos cuatro fuentes de subregistros y es complicadísimo aunque el Gobierno intente negarlo. Hay más de 44 mil muertos por Covid-19 no están registrados y son datos tomados por la UPB. No estoy acusando al gobierno de ocultar deliberadamente sus datos.»