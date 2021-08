Valverde: «El informe de la GIEI no es malo, pero tiene omisiones terribles»

El periodista realiza un exhaustivo análisis sobre el informe de la GIEI sobre los hechos suscitados el 2019

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde en la red.-El informe del GIEI, técnicamente no está mal; tiene un sesgo político en el populismo Siglo XXI y el indianismo. Está claro que el TCP avaló en un comunicado lo hecho por Jeanine Áñez. En el informe no habla sobre lo sucedido con los cruceños en el aeropuerto de El Alto. Queda claro que hay una mirada sobre los Gobiernos de Morales y Áñez».

«Luis Arce hasta ahora no entiende que él es el presidente. El informe de la GIEI no es malo, pero tiene omisiones terribles. El informe tiene la necesidad de cargar con los cruceños porque es pagada por el gobierno. Lanchipa debe ser procesado por ser obsecuente al poder político.

El informe del GIEI, habla de Masacres, violaciones sexuales, distribuye responsabilidades en Sacaba y Senkata a Añez y Vila Vila, Plaza Verde, no habla de Cofadena, en el caso de Molares. Una pena que no investigaron las características sociopolíticas de los bolivianos. No establecen delitos de Lesa HUMANIDAD.