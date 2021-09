11 sitios web para que tus presentaciones dejen de ser aburridas

Durante toda tu vida como estudiante o profesional hay algo que probablemente no vas a poder evitar además de ese compañero que te cae mal: las presentaciones, y casi seguramente de PowerPoint.

Casi todo el mundo ha visto una y es muy seguro que te haya tocado crear alguna en algún momento. Si no quieres pecar de simple y aburrido, como pasa con demasiada frecuencia con este formato al compartir información, hay muchos recursos online que puedes aprovechar para hacer que tus presentaciones luzcan no solo bonitas y profesionales, sino que sean más interesantes y no den sueño.

Para los que usan PowerPoint o Google Slides

Cuando alguien escucha la palabra «presentación» lo más seguro es que piense en PowerPoint, y aunque no es la única opción en el planeta para crear pases de diapositivas, si es probablemente la más usada y conocida.

Si vas a usar PowerPoint no tienes que hacerlo todo a mano o escoger de entre solo las plantillas que ofrece el programa de Microsoft Office, siempre puedes hacerte con una plantilla prediseñada de terceros con más brillo y que puedas personalizar a gusto.

: en la página de plantillas de la web thepopp te consigues una excelente librería de plantillas gratis para PowerPoint que son animadas y además lucen geniales. SlideModel: en esta web encuentras no solo plantillas para presentaciones de PowerPoint y Google Slides, sino también diagramas, formas y fondos. El sitio tiene mucho contenido para sus suscriptores, pero también hay una amplia sección de contenido gratuito.

: en slidesppt.com puedes descargar gratis plantillad de presentaciones de Google Slides bonitas y libres de uso. No tienen la selección más amplia, pero no sobra tener a mano la dirección. Premast Plus: plus.premast.com es la web de un excelente plugin gratuito que puedes integrar directamente en PowerPoint para tener acceso a montones de plantillas, gráficos, iconos e imágenes sin tener que salir del programa de Office. Funciona en Office para Windows, macOS, e incluso la versión de PowerPoint Online.

Soluciones alternativas

Prezi Video

No solo de PowerPoint o Google Slides se vive, hay unas cuantas opciones distintas y en cierta medida más simples para crear presentaciones bonitas. Estas son algunas de las que recomendamos:

Prezi: quizás sea una de las opciones alternativas más conocidas y más infravaloradas. Prezi ofrece no solo opciones para crear presentaciones dinámicas de forma sencilla, sino que desde hace poco añadieron lo que llaman Prezi Video, una solución que permite integrarnos con vídeos y videoconferencia , ideal para la vida con la pandemia.

, ideal para la vida con la pandemia. Sway: este es el primo rarito de PowerPoint que mucha menos gente conoce y que ofrece también la opción de crear presentaciones con contenido multimedia de forma sencilla. Sway es un producto gratuito de Microsoft y es perfecto para usarlo desde la web gracias a que es interactivo.