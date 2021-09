15 preguntas y respuestas acerca de las vacunas contra la Covid-19

Fuente: Página Siete

¿Todavía tienes preguntas sobre las vacunas contra la Covid-19? Aquí vamos a resolver las más comunes durante este tiempo. Bolivia Verifica realizó un seguimiento sobre las dudas más frecuentes sobre la vacuna. Recuerda que una vez inmunizado, los especialistas sugieren mantener las medidas de bioseguridad, tales como el uso de barbijo y lavado constante de manos.

1. ¿Las vacunas son seguras?

Las vacunas han disminuido los casos graves, la hospitalización y muerte por coronavirus. Estar vacunado no es sinónimo de evitar el contagio, pero sí de prevenir un estado grave de la enfermedad.

El doctor Cuauhtémoc Ruiz, quien es jefe de la Unidad de Inmunización Integral de la OPS, contestó que después de ocho meses de la aplicación de estas dosis, se ha demostrado que están siendo “efectivas” para el propósito por el que fueron creadas. Explica que de esta forma se están disminuyendo los casos graves, la hospitalización por la enfermedad y la muerte.

2. ¿La vacuna anticovid produce cambios en la menstruación?

Rosario Quiroga, médica salubrista y epidemióloga de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró a Bolivia Verifica que “las vacunas no tienen nada que ver con el ciclo menstrual ni con la fertilidad, no tienen ninguna relación”. La especialista explicó que factores como el estrés, cambios en el sueño, el ejercicio físico y cualquier actividad cotidiana pueden ser las causantes de dichos cambios. Además, agregó que las vacunas utilizadas en Bolivia como en otros países, han pasado los ensayos clínicos sin encontrar “una relación con el ciclo menstrual”.

3. ¿Estas vacunas producen cambios en el organismo femenino?

No existe evidencia científica que vincule a las vacunas con cambios en el organismo femenino. Sonia Baulies, ginecóloga y coordinadora de la Unidad de Ginecología Oncológica y Mastología de Dexeus Mujer, afirmó que si se produjeran cambios en los niveles de las hormonas mencionadas, se podría afectar el desarrollo del tejido glandular, “como ocurre de forma fisiológica durante el ciclo menstrual, la gestación, la lactancia o la menopausia”.

4. ¿La vacunación en embarazadas reduce muertes maternas por coronavirus?

Así es, la directora de la OPS, Carisa F. Ettiene, señaló que se lograron evitar muertes en los países que empezaron a priorizar este sector en campañas de vacunación. Para Ettiene hay señales positivas, por ejemplo, en México donde las mujeres embarazadas han sido priorizadas para la vacunación, de las que fueron inmunizadas, ni una sola murió por COVID, según datos de la OPS.

5. ¿Las embarazadas pueden transferir anticuerpos al bebé?

El Centro de Investigaciones de Microbioma de Shamir en Israel realizó un estudio sobre los anticuerpos en la leche materna tras la vacunación contra la Covid-19. El resultado fue publicado por la revista científica Jama Network Open. La investigación utilizó 504 muestras de leche materna de mujeres con edad promedia de 34 años a lactantes entre 7 a 10 meses. Todas las participantes recibieron dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech con 21 días de diferencia. “Este estudio encontró una fuerte secreción de anticuerpos IgA e IgG específicos del SARS-CoV-2 en la leche materna durante seis semanas después de la vacunación”, señalaron los resultados.

6. Si soy portador de VIH, ¿puedo acceder a la vacuna contra la Covid-19?

Sí, si eres portador de VIH puedes acceder a la vacuna sin ningún riesgo. El representante suplente del departamento de La Paz de la Red Nacional de Personas con VIH-SIDA en Bolivia (Redbol), Cristofer Quiller, dijo a Bolivia Verifica que recibió las dos dosis de la vacuna contra la Covid-19.

“No existe evidencia científica, ni de laboratorio, ni testimonio de las personas que se vacunaron de ninguna reacción adversa entre la terapia antirretroviral con ninguna de las vacunas. Así que los temores que algunas personas que viven con VIH puedan tener sobre la vacuna no tienen fundamento alguno”, expresó Quiller.

7. ¿El virus fue aislado realmente?

El virus de la Covid-19 está aislado y se comprobó su existencia. Pero ¿Cómo se aísla un virus? El 7 de abril del 2020, la científica María Teresa Rugeles, que lidera el grupo de científicos de la Universidad de Antioquia de Colombia, le dijo a Noticias Caracol que aislar el virus es tomar una muestra de un paciente y cultivar el microorganismo en un frasco con el objetivo de investigarlo. Acción que permitió conocer las mutaciones que experimenta el virus y cómo se comporta.

8. ¿La Covid-19 causa infertilidad?

No existe evidencia científica que asegure que las vacunas contra la Covid-19 generan infertilidad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aseguran que ninguna de las vacunas contra el coronavirus cause infertilidad o abortos y dejan en claro que los inmunizantes son seguros para las mujeres embarazadas.

9. ¿Las vacunas son tóxicas?

Bolivia Verifica consultó en una conferencia de prensa al subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa sobre esta teoría, quien respondió que es “totalmente falsa”. El experto en salud explicó que las vacunas para ser aprobadas pasan por una serie de procesos de evaluación para garantizar su efectividad y seguridad.

10. ¿Por qué se utilizan agujas retráctiles para la vacunación?

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de los Estados Unidos y la OMS recomiendan su uso porque reduce la propagación de enfermedades de transmisión sanguínea. La OMS, al respecto, publicó un documento, donde afirma que estas agujas se utilizan para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por la sangre en lesiones con agujas.

Además, previene que se utilice por segunda vez la jeringa, ya que una vez presionado el botón, la aguja se retrae y no vuelve a salir. Esta es la razón por la cual se utilizan estas agujas.

11. ¿Puede donar sangre una persona vacunada?

La respuesta es sí. Sin embargo, los expertos recomiendan esperar un tiempo luego de haber recibido la dosis, ya sea la primera o la segunda.

En la misma línea, la OPS recuerda que es importante tener en cuenta qué vacuna se recibió para determinar el tiempo posterior a la donación. “Las vacunas de ARNm no deben esperar tiempo, pero hay otras vacunas que requieren cuatro semanas, antes de la transfusión”, expresó Martha Velandia, asesora regional de inmunización en la OPS.

12. ¿Es recomendable tomar paracetamol antes de recibir la vacuna?

La OMS alertó que no se conoce si el fármaco puede afectar el funcionamiento de la vacuna. “No se recomienda tomar analgésicos como el paracetamol para prevenir efectos secundarios antes de recibir la vacuna contra la Covid-19, pues no se conoce cómo pueden afectar el funcionamiento de la vacuna. No obstante, si tras vacunarse presenta efectos secundarios como dolor, fiebre, dolor de cabeza o muscular, puede usted tomar paracetamol u otro analgésico”, expresó en su portal oficial.

13. ¿Los datos de VAERS son oficiales?

El portal aclara que no son datos oficiales ni criterios con sustento. Los datos no deben ser tomados como oficiales, esto aclara la página del VAERS. El sistema no está diseñado para identificar causas y efectos.

Los informes del VAERS por sí solos no pueden usarse para determinar si una vacuna causó o contribuyó a un evento adverso o una enfermedad. Así también lo manifiestan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), encargados de supervisar el sistema.

14. ¿Las vacunas tienen compuestos letales?

Los inmunizantes no contienen compuestos letales, como ser óxido de grafeno. En las listas de ingredientes son públicas y no son letales, puesto que han pasado por diferentes fases que corroboran su eficacia. La OMS y la OPS recomiendan a la población recibir la vacuna afirmando que los inmunizantes son seguros y no representan un peligro para el cuerpo humano.

15. ¿Ya se encontró alguna cura para la Covid-19?

Hasta la fecha no existe un medicamento específico que cure ni prevenga la enfermedad. Sin embargo, sí existe una lista de medicamentos esenciales para el manejo de pacientes que ingresan a unidades de cuidados intensivos con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19. Las vacunas tampoco son la cura, simplemente previenen la gravedad y hospitalización por COVID-19.