Abogado denuncia ante la CIDH las amenazas del diputado Cuéllar contra hija de Añez

El presidente del Instituto DDHH de la Asociación Mundial de Juristas, Juan Carlos Gutiérrez, envió una carta a las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las advertencias realizadas por el diputado Rolando Cuéllar en contra de Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez.

«Carolina Ribera se encuentra en la ciudad de Washington DC y ha presentado varias denuncias ante la flagrante violación de los derechos humanos de su señora madre. (…) Esto ha generado una reacción retaliativa y amenazante en contra de la señora Ribera por parte de un alto funcionario», consta en la carta, a la que tuvo acceso el periodista Tuffí Aré.

«Este hecho ha generado en contra de la señora Carolina Ribera una real amenaza de ser encarcelada al regresar a su país, sin haber cometido delito. (…) Rogamos de esta honorable comisión, tome las medidas necesarias mediante el otorgamiento de la medida cautelar solicitada o la difusión de una acción urgente en efectiva protección de sus derechos en grave riesgo», concluye la misiva, dirigida a Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH.

Este jueves, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar pidió a la Fiscalía aprehender a Carolina Ribera cuando retorne a Bolivia. El legislador la acusó de “mentir” a los organismos internacionales con sus “lágrimas de cocodrilo”.

“Esperemos que el Ministerio Público la aprehenda a su llegada, ella debe tener mandamiento de aprehensión, tiene que tener arraigo, ella no puede estar campeándose en Estado Unidos”, manifestó Cuéllar en contacto con los periodistas en Santa Cruz.

“La señorita Carolina Ribera es mucha actora (actriz) de cine (…), la verdad esta señorita (es) pura lágrimas de cocodrilo. (…) Molesta que esta jovencita salga a mentir a los organismos internacionales con pura lágrimas de cocodrilo”, enfatizó.

Al respecto, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, afirmó que su departamento no inició ningún proceso en contra de Ribera, pero que no puede prever que un ciudadano lo haga.

«Yo no he iniciado nada, tampoco el Ministerio de Justicia, que somos quienes vemos estos temas. Pero por ahí un particular inicia, yo no puedo prever eso. Son temas que se tendrán que ver a la luz de los hechos con objetividad», sostuvo.

Desde el martes, la hija de la exgobernante está en Estados Unidos para denunciar la supuesta vulneración de los derechos de su madre. La joven se reunió con el director ejecutivo de la División América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, y con representantes de la CIDH.