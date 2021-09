Activistas intentaron izar la bandera de la flor del patujú en la plaza Murillo

Fuente: paginasiete.bo

(Nota corregida y ampliada con declaración de uno de los activistas)

Un grupo de jóvenes activistas intentó este miércoles izar la bandera de la flor del patujú en la plaza Murillo, de La Paz. La medida se produjo un día después de que un grupo de manifestantes izara la wiphala en la Gobernación de Santa Cruz.

“Necesitamos ser representados, no ultraje a mi bandera, por favor», expresó uno de los universitarios ante un Policía que intentaba impedir que pusiera la enseña.

«Esta bandera merece ser izada junto a la tricolor porque representa a los pueblos del oriente boliviano. Esto representa a los pueblos que están siendo ultrajados ahora mismo. Si queremos una Bolivia unida, todos merecemos ser representados”, agregó.

Ante los gritos de “asesino” y “fascista” de algunos transeúntes, uno de los individuos respondió: “No se está destruyendo ningún símbolo, solamente pedimos que todos los símbolos sean reconocidos por la Constitución. No estamos provocando, estamos haciendo un acto pacífico».

Consultado por Página Siete Digital, el universitario declaró: “Yo actualmente soy dirigente universitario, consejero de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, pero este acto no es institucional. Yo soy un ciudadano, común y corriente, un joven indignado y con ganas de que la bolivianidad se redefina y se integre de mucho mejor forma, sin constructos etnocentristas, sin que una cultura domine sobre otra, sino que todas sean reconocidas como iguales y valiosas (…). Me sorprendió bastante que al tratar de izar la bandera del patujú algunos me dijeron que yo no era boliviano y que estaba provocando”.

En la mañana de este martes, decenas de manifestantes que se dirigían hacia la plaza 24 de septiembre, decidieron cambiar de rumbo y realizar una protesta frente a la sede del Gobierno departamental de Santa Cruz. En medio de gritos y huevazos al edificio, los protestantes, liderados por el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) José Quiroz, utilizaron una escalera para izar una wiphala en las instalaciones.

Esta acción se produjo días después de que el símbolo patrio fuera izado por el entonces presidente en ejercicio, David Choquehuanca, en los actos protocolares por la efeméride de Santa Cruz y que fuera poco después retirado por un grupo de ciudadanos.