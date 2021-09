Ahora, la cancha está inclinada

Buena jugada del MAS. El SEA (Servicio Estatal de Autonomías) manifiesta (a petición de un asambleísta departamental indígena) que el tema de transferencia del 45% del IDH es competencia de la Asamblea Legislativa Departamental, lo que significa que el asunto debe ser debatido en esta instancia.

Esta situación hace que se conflictúe aún más el asunto y se dificulte su solución favorable para el Chaco. Hay que tomar en cuenta que el exalcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz, siempre fue irascible contra el Gran Chaco, ahora viceministro de Autonomías (el SEA depende de este Viceministerio y del Ministerio de la Presidencia).

De forma muy hábil y oportuna, el MAS se quita el asunto de encima, y lo traslada al espacio departamental, haciendo que se inviabilice para el Chaco esta justa aspiración. Los grandes defensores del Chaco se han dejado ganar la pulseta, con sus pares de Tarija, que ellos en silencio, han hecho lo que se debía hacer, gestionar oportunamente ante el poder central para bloquear la aspiración del Chaco.

Todos sabemos que tenemos las de perder, porque en la Asamblea Legislativa Departamental, perdemos, pues solo tenemos más que 6 votos contra 30, si los indígenas se plegarían, serían solo 9.

Estoy seguro que todas las demás provincias van a cerrar filas en torno al tema, como han demostrado hasta ahora. No habrá debate como algunos creen ingenuamente, sino consigna cerrada. Es más, estoy seguro que no habrá ninguna voluntad de negociación seria, porque en Tarija hay un espíritu de revancha contra el Gran Chaco

El gran riesgo en caer en el debate, es que nos lleven a un terreno en el que tengamos que abordar otros asuntos ya resueltos y cerrados, obligándonos a abrir una caja de Pandora, liberando viejos demonios. El Chaco se habría entrampado solo.

Creo que las autoridades del Chaco se han aplazado en todos los frentes, comenzando por los asambleístas departamentales, que han salido a anunciar a voz en cuello el asunto, cuando el burro se ha salido hace rato del corral, o sea, tarde. Triste espectáculo de nuestros inermes asambleístas.

El ejecutivo regional del Gran Chaco José Luis Abrego (MAS), como siempre entretenido en los asados y guitarreadas, y disfrutando de los viajes bien acompañados a La Paz, que nadie sabe que hace allá, no se ha percatado oportunamente de este tema crucial.

Las autoridades locales incompetentes en la gestión política y en las alertas de conflictos, como estos. Con un acto público realizado el lunes, se han puesto la soga al cuello.

Por los errores como estos, hemos ingresamos a un túnel muy complicado para nosotros, pues vamos a caer en el juego de Tarija, en el que ellos tienen todas las de ganar. La cancha está inclinada.

No tenemos autoridades representantes al nivel de las circunstancias, pues no tienen capacidad de gestión, de lobby, de cabildeo para lograr acuerdos y avances. No tienen inteligencia política, elemental en la gestión pública, tampoco liderazgo, y menos capacidad de negociación.

Esto no se resuelve con estridencia y gritos callejeros de borrachitos de madrugada, como ha ocurrido con algunos voceros del MAS, que, aprovechando el maremágnum y desorden, salieron presurosos a gritar improperios contra Tarija, desafiando a la pelea callejera, como si ese sería el camino idóneo. Yacuiba tiene varios que al estilo de Cardozo, creen que los asuntos públicos se resuelven gritando, golpeando la mesa y pateando puertas, renunciando a la estrategia, a la inteligencia, al sentido común.

Por eso perdemos siempre. Y lo más penoso, es que insistimos en esa ruta que siempre nos ha llevado al desastre, y los medios locales le dan micrófono a este tipo de bochornos.

Frente a este grotesco y absurdo espectáculo, los de Tarija desternillándose de risa, y aplaudiendo a rabiar porque caímos en su trampa.

Como advertí, fue un grave error el haber hecho bulla el lunes en Yacuiba con esa asamblea de masistas en el salón del Gobierno Regional, en el que incendiaron el Chaco y el Departamento con el tema absurda e innecesariamente, pronunciando discursos demagogos y violentos haciéndose los Avaroa, desafiando a una guerra nuclear a Tarija. ¿Qué ganamos? Nada, perdimos una gran oportunidad para resolver en silencio, de manera inteligente. Como se dice en Villa Montes, se escapó el pescado (oportunidad) de nuestras manos, porque hicimos bulla.

¿Qué debería hacer el Gran Chaco ahora? No asistir a la reunión convocada por el gobernador de Tarija, porque ir a la boca del lobo, porque el gobernador hará tan solo de moderador, y definirá que entre todos (las provincias) resolvamos el asunto, y ahí perdemos.

Lo que deben hacer nuestras autoridades ahora, es centrarse y presionar para que sea el Gobierno Nacional a través de un Decreto Supremo, el que defina la cuestión. No hay que ir a Tarija, si no concentrarse en obligar a que el Gobierno vuelva a tomar en sus manos el asunto.

La pregunta, ¿lo harán?, cuando se mojan sus pantalones cuando se trata de encarar al Gobierno Nacional.

Esteban Farfán Romero es especialista en Gestión Pública, Gobierno, Estrategia y Comunicación Política