Alcalde dona sillas de rueda y alimentos pacientes de pediatría del Oncológico

El alcalde Jhonny Fernández, acompañado del concejal Miguel Fernández entregó cuatro sillas de rueda, bolsas con alimentos para los pacientes de pediatría del hospital Oncológico y ayuda económica para la compra de medicamentos. La autoridad municipal expresó su solidad con las familias que sufren por la enfermedad y garantizó apoyo en la construcción del nosocomio para darles condiciones y mejor atención a los pacientes.

“Como alcalde hemos venido a dejar un granito de arena con el concejal Miguel Fernández, queremos decirles que no van a estar solos, vamos a trabajar para ayudar de que este hospital Oncológico no sea el mismo, vamos a apoyar para que siga la construcción, para que tengamos un Oncológico de verdad. Vamos a estar en coordinación con cada uno de los voluntariados, para ver cómo ir ayudándolos porque se necesita mucho apoyo para el tema del cáncer. Sabemos mucha gente que no solo sufre por la enfermedad, también tiene impotencia de no tener recursos para salvar a sus familiares. En el tema de salud van a estar con la participación directa de su Gobierno Municipal”, expresó la máxima autoridad municipal.

Las madres de los niños con cáncer manifestaron su agradecimiento por la ayuda y relataron lo difícil que es la lucha diaria para mantener con vida a sus familiares.

“Es difícil la lucha, hay muchos niños que necesitan, muchas veces me siento impotente porque me llegan recetas que no puedo cubrir, hablo por todos los niños, esta enfermedad es cara. Así que muchas gracias por este granito de arena, muchas gracias por ayudarnos”, manifestó una madre de un paciente con cáncer.

Fuente: Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra