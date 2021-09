Alquilar un vientre en Cochabamba cuesta hasta $us 10.000 y no hay ley que prohíba

Karen Carrillo

A los 15 años a Adriana le sacaron un ovario; hoy tiene 35, le dio menopausia precoz, tiene un problema cardiaco y su mayor anhelo es tener un hijo, pero no puede quedar embarazada. “Mi única esperanza sería que alguien me done óvulos o me alquile un vientre”, asevera.

La maternidad subrogada ya no es una historia pasada. En Cochabamba y el país existen parejas que buscan alquilar el vientre de otras mujeres quienes ofrecen sus servicios mediante las redes sociales a un costo de 10 mil dólares. En Bolivia está acción no está ni permitida, ni prohibida.

“Este es un proceso complejo, no es un proceso fácil ni barato, pero no es imposible. Es costoso y yo le voy a decir que lo justo por mi ayuda es de 10 mil dólares, por mi experiencia, por la voluntad que tengo y el compromiso que le doy a este tipo de ayuda”, contó una mujer que ya alquiló en cuatro oportunidades su vientre.

El alquiler de vientre o también conocido como “maternidad subrogada”, “madre de alquiler” o “mamá sustituta”, se presenta cuando una mujer acepta llevar el embarazo de otra mujer porque no puede hacerlo.

Para ello, un embrión es concebido en un laboratorio con el óvulo y el espermatozoide de una pareja que desea tener un hijo, mediante la técnica de fertilización in vitro, y luego se lo transfiere a la matriz de la persona que es contratada.

“Son sus hijos, pero solo van a crecer un tiempecito en un cuerpecito ajeno. Hasta ahí vamos a ayudarles a nacer, no vamos a ayudarles a concebir ni criar. Solo ayudamos a nacer porque la madre no puede por voluntad ajena. Lamentablemente no es un proceso que pueda hacer todo el mundo porque es muy costoso”, aclaró la madre que alquila su vientre, quien dijo que estuvo inactiva por algunos meses a consecuencia de la COVID-19.

“Lo que la Constitución y la ley no prohíbe, permite. Si no está prohibido, está permitido”, explicó el constitucionalista Julio Veizaga respecto a la maternidad subrogada. Indicó que en Bolivia es una novedad, pero que en otros países ya está legislado.

Entre tanto, existen diferentes páginas creadas en Facebook donde las mujeres ofrecen alquilar su vientre en Bolivia sin que este procedimiento se regule y parejas que buscan a estas mujeres ante la necesidad y anhelo, como Adriana, de tener un hijo.

“En el futuro se debe buscar una legislación específica para normar estos vacíos. Todo cambia con el tiempo y la costumbre se hace ley y ahí se produce la necesidad de hacer una normativa”, concluyó Veizaga.

Requisitos que exigen

De acuerdo a una de las páginas de Facebook donde varias mujeres ofrecen ser madre sustituta, existen al menos cinco requisitos para que las mujeres accedan a alquilar su vientre.

Uno de ellos es un diagnóstico de infertilidad avalado por un especialista en reproducción humana asistida; tener a un médico tratante especialista en fertilidad y reproducción asistida así como la clínica donde se realizará el tratamiento.

Los padres de intención deben haber cumplido sus tratamientos y tener sus embriones congelados, así como la capacidad de solventar los costos que representará el proceso en el que a la mamá sustituta se le debe reconocer una indemnización y su manutención.

Asimismo, piden tener un abogado que escriba un contrato sólido en el que estipule los detalles del proceso en el que ambas partes deben ser beneficiadas. El documento debe incluir exigencias y deberes de mutuo acuerdo antes de iniciar el proceso.

Fuente: Opinión