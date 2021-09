Anakin amaba a los animales y su familia quería verlo abogado

Luis Callisaya / La Paz

Anakin Pedro Tancara Suárez, de 24 años, promovía el cuidado de los animales a través de sus redes sociales y cursaba el tercer año de la carrera de Derecho en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), se preparaba para ejercer la abogacía. Pero todo quedó truncado, su exenamorada y la pareja de ella son los principales acusados de haberlo descuartizado. El macabro crimen dejó sin consuelo a su familia y conmocionó a la población.

Anakin, a quien de cariño le decían Ani, vivía con su padre y su hermano. Su madre los había abandonado cuando él y su hermano todavía eran pequeños. Desde ese momento, su padre se había hecho cargo del cuidado y la formación de sus dos hijos, con quienes compartía muchas actividades, como salir de compras, paseos o simplemente ir a caminar por las calles de la urbe alteña contándose chistes.

Sus familiares y amigos lo describen como una persona tranquila y muy trabajadora, ya que se dedicaba a reparar celulares para mantener sus estudios; además, era muy empático con los animales y, desde Facebook, compartía mensajes para concientizar a la población en la protección de los animales y evitar maltratos.

“Vive hasta el límite y aprecia lo que tienes antes de que sea tarde”, era la frase motivacional del joven universitario, quien pretendía culminar con sus estudios para ser abogado.

El pasado lunes, Anakin salió de su casa a sus clases en la UPEA, tenía programado dar un examen. Su padre, Milton Tancara, contó que su hijo sólo se había llevado 10 bolivianos aquel día y los iba a utilizar para sacar algunas fotocopias.

“Mi nietito no era borracho, no le gustaban las fiestas, era humilde, estaba estudiando en la UPEA los últimos años. Yo he pensado que voy a tener un profesional más en mi familia”, refirió a Red Uno el abuelo de la víctima.

El joven debía retornar ese mismo día a su casa, pero antes supuestamente fue a encontrarse, en la noche, con su exenamorada, con quien había terminado hace tres meses. Desde ese momento no se supo más de él.

Pasaron las horas y el joven no retornaba a su hogar. Sus familiares empezaron a buscarlo y Silvia Tancara publicó la tarde del martes un mensaje a través de su cuenta de Facebook: “Rogamos a todos los amigos de Anakin Tancara Suárez si lo vieron o están con él por favor nos den noticias, su papá y su abuelo y toda la familia estamos muy preocupados”.

La mañana del miércoles, vecinos del barrio Bella Vista de El Alto reportaron a la Policía el hallazgo de un cuerpo desmembrado en plena vía pública. Los uniformados acudieron al lugar y encontraron restos humanos en bolsas negras. Más tarde, Milton Tancara reconoció que se trataba de su hijo.

Según el reporte policial, Anakin fue descuartizado, mientras aún estaba con vida, por su expareja, Luz Maya Rubí P. H., de 20 años, y su pareja, Álvaro Roberto S. P., de 22 años.

“Las lesiones que se presentan en su humanidad no son sólo de agresión, sino de defensa, lo que significa que el cuerpo (de Anakin) fue mutilado aún estando con vida”, reveló ayer el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera.

Señaló que Álvaro Roberto es estudiante de cocina “y por eso entendemos que tenía algún tipo de conocimiento en cuanto a los cortes que se han efectuado”.

Una vez perpetrado el ilícito, metieron partes del cadáver en una bolsa. “Ellos se suben a un taxi, el taxista se percata del olor sui géneris y les consulta sobre qué están transportando, por el olor que da la sangre. El joven afirma que estaban transportando chancho y que iban a ir a venderlo”, relató Aguilera.

Antes del crimen, los tres estaban en un cuarto en la vivienda de Luz Maya Rubí P. H., donde habían consumido bebidas alcohólicas, cuando “de una manera que todavía no logramos descifrar” empezaron a agredir a Anakin con un arma blanca.

Mónica Irusta, abogada de uno de los acusados, mencionó que las tres personas consumieron bebidas alcohólicas y luego hubo una pelea entre ellos. “Pierde el conocimiento (Álvaro), ya no sabe qué es lo que ha pasado, despierta, recobra el sentido, pensaba que era un sueño, él lo manifiesta así: ‘Pensé que era un mal sueño, una pesadilla, de que yo me iba a despertar. Pero mi novia me ha dicho ¿Qué vamos a hacer ahora?’”.

La Policía hizo las investigaciones y halló otras partes de los restos en la vivienda de la joven acusada, además del arma con que al parecer se desmembró el cuerpo de Anakin. Sospechan que la víctima pretendía volver con su exenamorada, y la actual pareja de ella supuestamente se enteró de eso, lo que derivó en el crimen.

Una segunda hipótesis hace referencia a que Luz Maya Rubí P. H. citó al universitario a su domicilio como parte de una “prueba de amor” a su actual pareja, quien presuntamente le pidió que victime a Anakin.

“Ella se encontraba aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia. Ella indicaba que habrían sido demonios de negro que habrían victimado a Anakin (…) Éste no es un dato creíble para la Policía”, explicó a Éxito el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), Alberto Aguilar. La Felcc aguarda los resultados de los exámenes toxicológicos para conocer lo que consumieron los jóvenes.

La familia de la víctima exige justicia y la máxima condena para los implicados. En cambio, los vecinos de la zona pidieron el desalojo de la familia de la joven, involucrada en este macabro crimen.

Informe policial

Detenidos La Policía aprehendió a Álvaro Roberto S. P. y Luz Maya Rubí P. H., principales investigados por la muerte de Anakin Tancara.

Proceso La Fiscalía abrió una investigación contra Álvaro Roberto S. P. y Luz Maya Rubí P. H., por el delito de asesinato y sospecha que hay otras dos personas más que participaron en el crimen.

Condena La familia de la víctima refirió que el crimen se hizo con mucha saña y exigió a las autoridades judiciales la máxima sanción para los responsables del asesinato.

