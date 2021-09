Arce hace política en la ExpoCruz y discurso termina en gritos de «fraude» y «golpe»

Gritos de “golpe” y “fraude” irrumpieron esta noche el discurso del presidente Luis Arce durante el acto de inauguración de la ExpoCruz, en la ciudad de Santa Cruz.

“Deben dejarse atrás las acciones políticas irresponsables, impulsados por pequeños grupos e intereses mezquinos que tienen un alto costo económico para ustedes, pero fundamentalmente un alto costo humano porque la economía podemos reconstruirla, pero las vidas no podremos recupéralas jamás. Que no se repitan las listas a lo Pablo Escobar ni dar el nombre de empresario en tarimas poniendo en riesgo hasta la vida de sus familias Los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia, no con golpes de Estado, rupturas del orden constitucional, ni gobiernos de facto”, señaló Arce que fue interrumpido por las exclamaciones de los asistentes.

Arce siguió su discurso entre los gritos de apoyo y rechazo. Finalmente, señaló que no podrá asistir a la efeméride cruceña debido a su viaje a Nueva York para la Asamblea de la ONU.

La ceremonia concluyó con el corte simbólico de la cinta de inauguración.